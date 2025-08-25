Milei retoma la campaña en suelo bonaerense, en plena tensión por el caso ANDIS

El acto de campaña de La Libertad Avanza (LLA) que estaba previsto para la semana pasada en la localidad bonaerense de Junín, fue reprogramado para este lunes, por lo que hay expectativa por la reaparición del presidente Javier Milei, en plena tensión por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Milei presenta este lunes en el Teatro San Carlos a los candidatos de la boleta de LLA para diputados nacionales por la Provincia de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Se espera que acompañen sobre el escenario del Teatro San Carlos los candidatos José Luis Espert; la ex vedette Karen Reichardt; el diputado del PRO Diego Santilli; la ex funcionaria Gladys Humenuk y el armador libertario Sebastián Pareja, junto a los demás integrantes de la nómina violeta.

Además, habría presencia de dirigentes provinciales que buscarán ganar una banca en la Legislatura y el Senado bonaerenses en los comicios del 7 de septiembre, en el contexto de la campaña "unificada" que decidió llevar adelante LLA debido a que las dos votaciones están separadas sólo por un mes y medio.

Crecen las dudas sobre cómo se dará el encuentro, teniendo en cuenta el escándalo que estalló tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo en donde apunta a Karina Milei y Lule Menem por presuntas coimas.

En este marco, y luego de varios días sin pronunciarse al respecto acerca del tema, hay expectativas por conocer si Milei finalmente romperá el silencio.