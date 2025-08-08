En vivo

Política y Economía

Máximo y la interna del PJ: "Vi gente poroteando candidaturas de manera salvaje"

El diputado criticó la feroz interna del peronismo por las listas y dejó en claro que más allá de las disputas "hay que trabajar en una síntesis".

08/08/2025 | 16:20Redacción Cadena 3

FOTO: El presidente del PJ bonaerense alerta sobre las disputas por candidaturas

El presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, criticó la dura interna para definir los candidatos para las elecciones parlamentarias del próximo 26 de octubre al afirmar que “he visto gente poroteando candidaturas de manera salvaje.”

A nueve días de que se tengan que presentar la lista con los candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner criticó con severidad las disputas internas para designar los candidatos que competirán en octubre, donde se elegirán 35 legisladores por el distrito bonaerense.

En declaraciones radiales, Kirchner dijo que "he visto gente poroteando candidaturas de manera salvaje. Me llama la atención. Hay que tener y elegir personas, hoy por hoy lo que es Fuerza Patria no es que alguien se levanta y hace lo que quiere, hay que trabajar en una síntesis".

Las discusiones están centradas en los primeros 16 lugares de la lista de 35, que son las bancas que el peronismo puede obtener en los comicios de octubre.

Kirchner señaló que "no tenemos que llevar el peronismo a la municipalización, creo que los intendentes son importantísimos, Néstor fue intendente pero creo que falta un largo camino y hay discusiones pendientes".

"La elección del 26 de octubre con el desdoblamiento que se hizo es una elección más que compleja", agregó.

Destacó que para "la sociedad, a veces lo legislativo es presentado como abstracto, pero algunos diputados más o menos implican tener o no quórum. Hacen la diferencia. Tiene impacto en la vida de las personas".

Al ser consultado si había posibilidad de que se presente como candidato a diputado, pese a que tiene mandato hasta el 2027, Máximo Kirchner señaló que "si salgo de acá y Cristina me dice 'no importa, pase lo que pase hay que ir’, bueno, ya cambia. Y también se discute con todo el espacio político".

Planteó también que la fuerte interna que hay en el peronismo "tiene que ver con la detención de Cristina como presidenta del principal partido de la oposición".

Lectura rápida

¿Quién criticó la interna del partido justicialista?
Máximo Kirchner criticó la dura interna del partido justicialista en Buenos Aires.

¿Cuándo se llevarán a cabo las elecciones parlamentarias?
Las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el 26 de octubre.

¿Cuántos legisladores se elegirán en estas elecciones?
Se elegirán 35 legisladores por la provincia de Buenos Aires.

¿Qué dijo Kirchner sobre las candidaturas?
Kirchner afirmó que ha visto a gente "poroteando candidaturas de manera salvaje".

¿Cuál es la relación de la interna con Cristina?
La interna en el peronismo está relacionada con la detención de Cristina como presidenta del principal partido de la oposición.

