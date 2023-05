Máximo Kirchner volvió a pedir "una suma fija" porque "la gente tiene urgencias"

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, ratificó que lo fundamental para el Frente de Todos es "tener un buen programa" de gobierno y aseguró que "no hace falta ser candidato a algo para transformar la realidad".

Además, exigió que se avance con la implementación de una suma fija porque "la gente tiene urgencias" y envió un mensaje a los sindicalistas que se oponen a esa medida al afirmar que "no se trata de ver quién la tiene más larga entre uno y el otro".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras advertir sobre la difícil situación social del país, el diputado nacional del Frente de Todos remarcó que "el peronismo no puede mirar para otro lado cuando estas cosas suceden".

"Todos sabemos que la paritaria es mejor que la suma fija, pero lo que uno le pide con toda humildad a los compañeros de los sindicatos, a la CGT, es que nuestra gente necesita una mano ahora, necesita una mano ya, para enfrentar los abusos del poder económico que vemos reflejados en los precios", subrayó el hijo de la vicepresidente, Cristina Kirchner.

En su discurso de cierre del Congreso del PJ bonaerense, Máximo Kirchner profundizó sus palabras hacia los gremialistas: "Tenemos que representar a la gente, no ver quién la tiene más larga entre uno y el otro: suma fija ahora, paritaria después y, si podemos, doble aguinaldo para los compañeros y compañeras que todos los días trabajan en las fábricas, las escuelas, los comercios. Necesitamos recuperar el poder adquisitivo".

"Recuperar el poder adquisitivo es más litros de leche en la casa, más kilos de carne a la hora de comer, poder alimentarse y comer fruta y verdura, en vez de comer harina todo el día, porque nuestro pueblo necesita alimentarse bien, no sólo no tener hambre", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, afirmó que "es una de las paradas más bravas que afronta no sólo el peronismo, sino la gente, desde la vuelta de la democracia". "Tenemos que convocarnos a una patriada con la mayor de las amplitudes para construir una victoria en 2023, pero esa amplitud no puede ser que debilite el compromiso que asumimos con la gente", señaló.

Y, al referirse a la interna del Frente de Todos, continuó: "Las PASO son un instrumento, como la guitarra: depende de quién la agarre suena bien o suena mal. Para no depender tanto de las virtudes del guitarristas, lo mejor es tener una buena partitura y la partitura debe ser un buen programa de gobierno que sea por PASO o por síntesis y se cumpla a partir del 10 de diciembre del 2023. Es la mejor manera de que nuestro espacio salde sus discusiones".

"No hace falta ser candidato a algo para realmente transformar la realidad", expresó el diputado nacional, quien también reclamó "un fuerte compromiso" de la gente y que "no se quede en el living de la casa".

Por otra parte, pidió que el FMI "le explique a los habitantes de la Argentina por qué le prestaron la cantidad de plata que prestaron y cómo evaluaron que ese dinero iba a ser devuelto". "Si no lo explicaron, es porque no era para mejorar el desarrollo de la Argentina, sino para la timba financiera y ver si un inútil ganaba la elección", manifestó el legislador nacional.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El presidente del PJ Bonaerense también criticó a la oposición y advirtió que si ganan, será "gobierno de oportunistas de derecha que le mienten diariamente a la gente".

"Si nuestros pibes creen en charlatanes de ferias, que están todo el día dando vueltas con latiguillos y versos de la libertad y no sé qué más, es porque no estamos hablando con nuestros pibes. Tenemos que ir a contarles qué pasó en nuestro país", destacó.

En ese sentido, convocó a hablar con la juventud para "contarle de lo que un pueblo puede hacer cuando tiene una dirigencia que realmente está dispuesta a representarla".

"Es fácil enojarse con la política, pero para no enojarse con la política como sociedad tenemos que estar más atentos cuando escuchamos a las dirigencias y ver qué hicieron y qué no cuando tuvieron la oportunidad de gobernar. Es fácil enojarse con las dirigencias o la política cuando no se presta atención a qué se vota", planteó.

Máximo Kirchner también pidió "no enfrentarse entre los sectores populares" y consideró que "el problema no es el que cobra un plan o el que cobra un trabajo en blanco: el problema son 100 vivos que se quieren llevar puesto un pueblo dividiéndolo en su base".