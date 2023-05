Sergio Massa rechazó la posibilidad de las PASO en el oficialismo

El ministro de Economía, Sergio Massa, respondió este martes una pregunta concreta sobre si será o no candidato este año, al tiempo que expresó su férreo rechazo a la posibilidad de que el Frente de Todos dirima su candidatura presidencial en una PASO.

"¿Vas a ser candidato?", le preguntó el presidente de AmCham Argentina y Senior Country Officer de J.P. Morgan, Facundo Gómez Minujín, a Massa durante el cierre del evento.

Al respecto, el ministro contestó: "Tuve la fortuna desde los 27 años de tener todas las responsabilidades que alguien en la vida institucional de un país puede tener. Ahora me tocó esto de enfrentar este proceso desde Economía... y a veces no es sólo lo que uno quiere sino el contexto".

En ese sentido, reconoció que existe una discusión sobre su postulación que está supeditada al "contexto familiar".

El funcionario nacional también se expresó sobre la conveniencia de realizar o no una primaria dentro del Frente de Todos.

"Tenemos que dar la obligación de no dar incertidumbre. Nos tenemos que pelear puertas adentro. Dirimir nombres en una primaria me parece un gravísimo error. Genera incertidumbre", enfatizó Massa.

En ese momento, ante la interpretación de Gómez Minujín sobre si podría ser el candidato de consenso, el líder del Frente Renovador señaló: "No. Yo lo que estoy planteando es que los contextos también generan condiciones. Uno no es solo uno, sino uno y las circunstancias que lo rodean. Yo quiero que mi coalición de gobierno siga gobernando. Hay que decirle a la gente lo que nos tocó resolver, lo que no pudimos y hacia dónde vamos; y no pelearnos por cuestiones de posicionamientos individuales. Si va a ser así, prefiero mirar de costado".

Las palabras de Massa resuenan en la interna del Frente de Todos, a pocos días del congreso del Partido Justicialista y en medio de declaraciones del kirchnerismo y el albertismo a favor de la realización de las PASO.