La hora, referí

¿Vieron cuando un equipo va perdiendo 5 a 0 un partido al que le quedan 10 minutos de juego? ¡Qué sensación de desasosiego, de impotencia!

Uno se pregunta para qué siguen jugando los futbolistas, si no tiene más sentido. Pero los tipos siguen ahí, tocándola, haciendo un pase, recuperando una pelota, sacando un lateral, corriendo al arco contrario si se puede. ¿Para qué seguir haciendo lo mismo que cuando iban 0 a 0?

Algo así pasa hoy con el Gobierno nacional. La inflación de 7,8% mensual en abril informada por la Ciudad de Buenos Aires exhibe que la inflación no desaceleró. Y deja expuesto a un Gobierno que ya no tiene jugadas para inventar, que saca del lateral ya simplemente para cumplir, que corre sólo para cumplir el contrato, llegar al minuto 90 sin que los hinchas le incendien la cancha. Puro desasosiego.

Sergio Massa se apresta a relanzar Precios Justos, pero autorizando subas mensuales del 5%. ¿Qué sentido tiene mantener un plan que era para contener los precios si es para avalar aumentos del 5% mensual? Ninguno. Pero igual van a sacar desde la mediacancha. Para cumplir.

El Gobierno va a autorizar que los servicios de Internet, celulares y cable aumenten un 4,5% mensual. En la Justicia hay un litigio porque el Gobierno les puso tope hace tres años a esos precios, aunque la ley no se lo permite.

Esa disputa tenía sentido si era para congelar los precios, pero para que suban 4,5% al mes, sería mejor ahorrarse los abogados en algo que va a ser declarado inconstitucional. Pero igual corren hacia el arco. Sin sentido.

El intendente de Avellaneda y exministro de Alberto, el ultraK Jorge Ferraresi, renuncia como interventor de Edesur, la eléctrica del Gran Buenos Aires en la que estuvo 60 días. Lo nombraron con bombos y fanfarrias por seis meses, pero no duró ni dos.

Ferraresi dice que se va porque ya cumplió su tarea, pero lo cierto es que no están los recursos ni siquiera para iniciar las obras que anunció. Y no quiere que la campaña electoral lo agarre en off side. Sale Ferraresi de la cancha, seguramente entrará un suplente. ¿Para qué?

Faltan 10 minutos. Interminables. Ya no son agónicos porque el partido está liquidado hace rato. Pero siguen ahí en la cancha, haciendo pantomimas, repitiendo una y otra vez las mismas jugadas, que son cada vez más una caricatura ridícula de las jugadas que hacían cuando iban 15 minutos del primer tiempo. Ni siquiera vale pedir "la hora, referí". Quedan 10 minutos de juego. No queda otra que aguantar.