Confederación General Almacenera repudió dichos de Fernández sobre la inflación

La Confederación General Almacenera de la República Argentina (CGA) repudió en las últimas horas las frases de Alberto Fernández, quien se refirió durante una entrevista sobre inflación y atribuyó su alto índice al "pequeño comerciante" que aumenta los precios "por las dudas".

"Repudiamos enérgicamente las declaraciones del Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández quién responsabiliza al comercio minorista de proximidad, de ser quiénes generan la incontrolable inflación a la que asistimos, por ineptitud de su propia capacidad de presentar un proyecto económico para todo el país", indicó la CGA en un comunicado.

Además, dijeron que se atribuyen el cargo de "pequeño comerciante" porque a que el rubro Alimentos "es el que más preocupa a los consumidores".

/Inicio Código Embebido/

Comunicado Almaceneros by Cadena 3 on Scribd

/Fin Código Embebido/

Y amplía el comunicado: "Sepa el Sr. Presidente que si nuestro sector no puede tener el programa de 'Precios Justos' se debe a que desde su mismo gobierno no pudieron garantizarnos abastecimiento y precios mayoristas acordes a nuestra comercialización, ya que no somos formadores sino trasladistas de precios", concluyó el escrito.

El presidente habló este viernes de "inflación psicológica" al ser entrevistado por Radio 10.

"Hay muchas causas que están generando esto, una es la especulación de que pueda haber una devaluación, que el dólar blue sube. El 'por las dudas aumentamos', eso por lo que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, inflación psicológica, es precisamente eso, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al respecto, presidente de la entidad y titular del Centro de Almaceneros de Río Cuarto, Adrián Morales, dijo a Cadena 3 que la declaración del Presidente "nos puso en el ojo de la tormenta".

"Sus dichos nos impacta a nosotros porque estamos en el ojo de la tormenta. Cuando se habla de inflación, se piensa directamente en alimentos", expresó Morales.

Sostuvo que se trató de "otro ataque" al sector de los Almaceneros. "Tombolini nos responsabilizó también de la inflación diciendo que en las grandes cadenas los precios no subieron tanto", recordó.

Y advirtió: "Nuestra sociedad está en un grado de convulsión. Estamos viendo que la gente está mal y recordarán que hubo otros momentos en que la inestabilidad política nos llevó a hechos muy lamentables".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Guillermo López.