Joven fue baleado por asaltantes para robarle la moto: "Por favor, no tiren"

En un nuevo episodio de violencia que sacude a la ciudad de Rosario, un joven fue herido de dos disparos durante un asalto perpetrado por dos delincuentes que le robaron su moto.

El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles French e Iguazú, en la zona noroeste de la ciudad. Según testigos presenciales, entre ellos una vecina que prefirió mantenerse en el anonimato, el joven se encontraba acompañado por una chica cuando fue abordado por los ladrones.

"Escuchamos los gritos y dos tiros, y me asomé apenas por la ventanita y vi al chico parado ahí enfrente gritando", relató la testigo en una entrevista con el móvil de Cadena 3 Rosario. "El chico decía 'por favor, no me tiren, no me tiren, es la moto de mi novia'", agregó.

Los agresores huyeron del lugar en una motocicleta blanca y el joven herido quedó en el suelo. Por su parte, la chica que acompañaba al joven optó por huir en dirección opuesta.

Vecinos del barrio se apresuraron a prestar auxilio al herido mientras aguardaban la llegada de la ambulancia. "Bajé yo primero, fue la otra vecina y fueron todos los vecinos que bajamos a socorrerlo y ayudarlo", señaló la testigo. "La ambulancia tardó bastante, pobre, y me dijeron que esté acostado".

El joven, identificado como residente del barrio, recibió al menos dos impactos de bala, uno en la ingle y otro en la pierna. A pesar de la gravedad de sus heridas, se encontraba consciente al momento de ser asistido por los servicios de emergencia.