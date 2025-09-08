Lunes negro en los mercados: qué banco vende el dólar más barato
La divisa en el mercado minorista arrancó la semana con una gran variación de precios, en un contexto de alta inestabilidad tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones.
08/09/2025
En una jornada de extrema volatilidad tras la derrota electoral del oficialismo nacional, la cotización del dólar minorista muestra una fuerte dispersión de precios este lunes, con una diferencia de casi $100 entre la entidad más barata y la más cara.
El mercado reacciona a la victoria peronista (47% a 33%) y al nuevo precio del oficial (fijado por el Nación en $1.450), generando confusión. Esta dispersión se agudiza por el pánico minorista y la falta de ventas en apps clave como MercadoPago, llevando a los ahorristas a una búsqueda activa del mejor precio.
El mapa del dólar: del más barato al más caro
Un relevamiento de las pizarras (basado en datos de La Nación) muestra una fuerte segmentación de precios este lunes:
El más barato: el Banco Hipotecario lidera la cotización más baja, ofreciendo la venta a $1.380.
Los más caros: en el extremo opuesto, las cotizaciones más altas se ven en Brubank ($1.475), seguido por Banco Macro ($1.470) y Banco Patagonia ($1.470).
Grupo $1.450 (Nación): la mayoría de las grandes entidades (incluyendo Banco Nación, Santander y Galicia) unificaron su pizarra de venta en $1.450.
Grupo $1.460: un segundo grupo de entidades (como BBVA, Banco Provincia y Credicoop) se ubicó en $1.460.
Financieros y Blue: mientras tanto, el dólar blue opera también en $1.450; el CCL (Contado con Liqui) salta un 4,4% a $1.453; y el MEP se ubica en $1.386.
El economista José Simonella habló con Cadena 3 y señaló que el mercado está preocupado no solo por cuestiones económicas, sino también por el contexto político. "La pérdida de 13 puntos en la provincia de Buenos Aires para el Gobierno es un antecedente fuerte de lo que puede pasar en las elecciones", afirmó.
Simonella criticó la falta de empatía del Gobierno respecto a la situación actual, destacando que "los avances en la macro no se trasladan a la micro". Aseguró que la disminución de la inflación fue reemplazada por otras necesidades, como el miedo a la pérdida de empleo y el cierre de pymes. El economista mencionó que "la caída del nivel de actividad y la baja del consumo son preocupaciones que la sociedad nota".
Sobre la desconfianza del mercado, Simonella destacó que "el fin de las LELIQs fue un error que generó volatilidad en la tasa de interés". Además, mencionó que la falta de acuerdos políticos y la soberbia del Gobierno contribuyeron a la situación actual. "El mal desempeño en el Congreso podría haberse evitado con un mejor diálogo con los gobernadores", concluyó.
