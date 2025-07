Luis Juez se emocionó durante el debate por la emergencia en discapacidad

El senador Luis Juez aseguró que "esta ley de emergencia en discapacidad mínimamente darle a un sector invisibilizado de la sociedad un acompañamiento" y dijo que hoy decidió hablar porque "alguien tiene que hablar y contar lo que ellos no pueden decir".

"Los hijos son invisibles para la sociedad, que parece observar sin realmente ver. Existe un problema en la atención y el cuidado que reciben, señalando la necesidad de prestarles verdadera atención y apoyo", destacó.

/Inicio Código Embebido/

“Nuestros hijos NO SON UN NUMERO, no son una contabilidad. Y se merecen el mismo respeto que tenemos todos nosotros.”



Dijo el senador Luis Juez, ex pro. Este senador acompaño en todas las votaciones a Milei.



Hoy no vota como esperaba Milei, tiene una hija con discapacidad. pic.twitter.com/3MHBpgRVE0