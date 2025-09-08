Los memes tras la derrota electoral de Milei en las elecciones bonaerenses
El peronismo se impuso en las provinciales que renovarán la legislatura bonaerense y el ingenio argentino volvió a decir presente. Entrá en la nota y mirá.
08/09/2025 | 07:57Redacción Cadena 3
FOTO: Los memes por las elecciones bonaerenses.
Tras conocerse los primeros resultados, de las legislativas bonaerenses, comenzaron a aparecer memes para burlarse de la LLA y el gobierno de Javier Milei y festejar el triunfo del PJ que vuelve a triunfar en una elección de medio término desde 2005.
Arriba ese velorio gente, hoy estás mañana no sabés ????????#EleccionesEnPBA pic.twitter.com/2jOO31p92f— Vaninita Dolca ???????? (@ClaraVanina) September 7, 2025
Ritondo vota en 173 escuelas distintas... pic.twitter.com/ELjJq9KAuw— miguel angel (@caireydecopas) September 7, 2025
QUEDA, ??— Gera Zampa ??????? (@GeraZampa) September 7, 2025
QUE POCO QUEDA.
DE NUESTRO AMOR
APENAS QUEDA NADA,??
APENAS NI PALABRAS QUEDAN.??
QUEDA SÓLO EL SILENCIO
QUE HACE ESTALLAR
LA NOCHE FRÍA Y LARGA??
LA NOCHE QUE NO ACABA.
SÓLO ESO QUEDA.??#EleccionesEnPBA pic.twitter.com/PsuzeqIKdU
La mejor boca de urna: pic.twitter.com/bYFkjK0Pb7— Mariano Bukcovac (@Bukcovac) September 7, 2025
BOCA DE URNA ??? #EleccionesEnPBA— UNIDAD BASICA VENUS PSIQUICA (@rodcel_) September 7, 2025
?? ELIJO CREER ?? pic.twitter.com/dTpflAz5ZG
#EleccionesPBA #EleccionesEnPBA pic.twitter.com/QsBLF9iEmt— Fer (@COSECHA1970) September 8, 2025
Entró la balubi#EleccionesEnPBA pic.twitter.com/Wf2vVEfMPH— Vasco Baco ?? (@julioith) September 7, 2025
En este #BuenDomingo de #EleccionesEnPBA comparto que esto se está volviendo raro. Lo veo en todas partes. pic.twitter.com/6KiCNu1jzk— Jorge Sillone (@jsillone) September 7, 2025
Lo mejor de este meme es que es 100% real elección tras elección #EleccionesEnPBA pic.twitter.com/lTKqBa3wQE— Sebas (@Sebas_Crane) September 7, 2025
