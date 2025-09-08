Los memes tras la derrota electoral de Milei en las elecciones bonaerenses

FOTO: Los memes por las elecciones bonaerenses.

Tras conocerse los primeros resultados, de las legislativas bonaerenses, comenzaron a aparecer memes para burlarse de la LLA y el gobierno de Javier Milei y festejar el triunfo del PJ que vuelve a triunfar en una elección de medio término desde 2005.

Arriba ese velorio gente, hoy estás mañana no sabés ????????#EleccionesEnPBA pic.twitter.com/2jOO31p92f — Vaninita Dolca ???????? (@ClaraVanina) September 7, 2025

Ritondo vota en 173 escuelas distintas... pic.twitter.com/ELjJq9KAuw — miguel angel (@caireydecopas) September 7, 2025

QUEDA, ??

QUE POCO QUEDA.

DE NUESTRO AMOR

APENAS QUEDA NADA,??

APENAS NI PALABRAS QUEDAN.??



QUEDA SÓLO EL SILENCIO

QUE HACE ESTALLAR

LA NOCHE FRÍA Y LARGA??

LA NOCHE QUE NO ACABA.

SÓLO ESO QUEDA.??#EleccionesEnPBA pic.twitter.com/PsuzeqIKdU — Gera Zampa ??????? (@GeraZampa) September 7, 2025

La mejor boca de urna: pic.twitter.com/bYFkjK0Pb7 — Mariano Bukcovac (@Bukcovac) September 7, 2025

BOCA DE URNA ??? #EleccionesEnPBA



?? ELIJO CREER ?? pic.twitter.com/dTpflAz5ZG — UNIDAD BASICA VENUS PSIQUICA (@rodcel_) September 7, 2025

En este #BuenDomingo de #EleccionesEnPBA comparto que esto se está volviendo raro. Lo veo en todas partes. pic.twitter.com/6KiCNu1jzk — Jorge Sillone (@jsillone) September 7, 2025

Lo mejor de este meme es que es 100% real elección tras elección #EleccionesEnPBA pic.twitter.com/lTKqBa3wQE — Sebas (@Sebas_Crane) September 7, 2025

