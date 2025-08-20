Llaryora celebró el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad

Tras el rechazo del Congreso al veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó su apoyo a la decisión parlamentaria y destacó el valor de la medida para un sector “muy importante y vulnerable de la Argentina”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Llaryora agradeció a los legisladores que respaldaron la norma: “Agradezco a los diputados del Congreso de la Nación por haber votado a favor de la Ley de Emergencia en #Discapacidad, escuchando a un sector muy importante y vulnerable de la Argentina. Este es también un triunfo de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente”.

Agradezco a los diputados del Congreso de la Nación por haber votado a favor de la Ley de Emergencia en #Discapacidad, escuchando a un sector muy importante y vulnerable de la Argentina. Este es también un triunfo de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente.… — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) August 20, 2025

El mandatario provincial remarcó además que su gestión continuará acompañando a las familias y organizaciones vinculadas a la discapacidad: “Seguiremos trabajando para apoyar y potenciar el trabajo de las organizaciones y familias que les toca vivir esta realidad. Es importante visibilizar el trabajo, la historia y el compromiso de cada uno de ellos, que son ejemplos de vida y lucha”, afirmó.

La sanción definitiva de la ley significó un duro revés político para la Casa Rosada, que había objetado la medida por su impacto fiscal. Sin embargo, con 172 votos afirmativos la oposición consiguió restituir la norma, que establece la actualización de aranceles de prestaciones según la inflación y una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

De esta manera, el gobernador cordobés volvió a marcar una posición diferenciada respecto de la Casa Rosada, sumando su voz al amplio respaldo que encontró la ley en el Congreso.