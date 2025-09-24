Las acciones suben un 11% y el riesgo país se desploma tras el anuncio de EE.UU.

Las acciones argentinas experimentaron un notable incremento de hasta el 11% en Wall Street este miércoles, mientras que el riesgo país se desplomó casi 180 puntos después del anuncio realizado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Este anuncio, que se conoció poco después de las 10 horas en Argentina, incluye un paquete de apoyo financiero por un total de 20.000 millones de dólares, destinado a fortalecer el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a sostener el frente financiero del país.

El riesgo país cayó 179 unidades, alcanzando los 839 puntos básicos. Antes de la difusión del anuncio, el índice había registrado un aumento de cinco puntos. La tendencia cambió drásticamente tras la confirmación del paquete que incluía la compra de deuda y otras medidas por parte del Gobierno estadounidense.

En el mercado de bonos soberanos, la reacción fue inmediata. Los principales títulos Globales mostraron incrementos significativos durante la jornada. El Global 2029 subió un 2,2%, el Global 2030 avanzó un 2,8%, el Global 2035 registró una variación positiva del 5%, mientras que el Global 2038 mostró un incremento del 3,8%. El Global 2041 operó con una suba del 3,4% y el Global 2046 aumentó un 2,9 por ciento.

Las cotizaciones de las acciones y ADR de compañías argentinas negociadas en dólares también reflejaron importantes ascensos, liderados por Grupo Galicia y Banco Supervielle, que alcanzaron incrementos del 11%. YPF y Vista Energy escalaron un 8 por ciento.

Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary @SecScottBessent.

Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!

— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 24, 2025

La propuesta presentada por Estados Unidos incluyó la posibilidad de establecer una línea swap por 20.000 millones de dólares con el BCRA, así como la compra de bonos y préstamos stand-by. Estas medidas se consideran esenciales para brindar apoyo directo al sistema financiero argentino.

El impacto del anuncio se observó en tiempo real en los precios de los activos y en la caída del riesgo país, que perdió más de 100 puntos respecto a los valores previos. La reacción del mercado fue impulsada por las acciones de grandes inversores y las expectativas en torno a la política económica.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, fue uno de los primeros funcionarios argentinos en reaccionar al anuncio. En redes sociales, Caputo expresó: "Bueno, qué se puede agregar más que 'thank you Secretary'". Además, destacó: "Argentinos, empieza una nueva era, a trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente".

El anuncio realizado por Bessent brindó claridad sobre las negociaciones entre Argentina y Estados Unidos. La posibilidad de un swap que refuerce las reservas del BCRA con USD 20.000 millones se consideró como uno de los aspectos más relevantes. También se mencionó la eventual compra de bonos y un préstamo stand-by, aunque los detalles sobre plazos y montos aún permanecieron difusos.

Los puntos principales del acuerdo incluyen: la compra de bonos en dólares emitidos por Argentina tanto en el mercado primario como secundario; otorgamiento de un crédito stand-by significativo mediante el Fondo de Estabilización de Cambios; negociación de una línea swap entre el Tesoro estadounidense y el BCRA; fin de la exención fiscal para productores que convierten divisas extranjeras; y colaboración inmediata con el gobierno argentino en la gestión de pagos capitales tras las elecciones.

— Javier Milei (@JMilei) September 24, 2025

