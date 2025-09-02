La embajada rusa rechazó las acusaciones del Gobierno por el caso de los audios
La polémica estalló luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asegurara que agentes de inteligencia rusos y venezolanos estarían detrás de las filtraciones.
02/09/2025 | 17:47Redacción Cadena 3
FOTO: Javier Milei y su hermana Karina.
La embajada de Rusia en la Argentina salió este martes a cuestionar al Gobierno nacional tras ser vinculada al escándalo por los audios filtrados de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. A través de un comunicado oficial, el organismo calificó de “infundadas y falsas” las versiones que señalan a espías rusos como responsables de las grabaciones dentro de Casa Rosada.
La polémica estalló luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asegurara que agentes de inteligencia rusos y venezolanos estarían detrás de las filtraciones, según información de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
“Ver espías rusos en cada esquina es irracional”
El mensaje difundido por la representación diplomática, encabezada por Dmitry Feoktistov, expresó un firme repudio: “Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa”.
La embajada negó cualquier implicación en maniobras de desestabilización y sostuvo: “Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”.
Asimismo, el comunicado enfatizó que Moscú promueve “una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina”, recordando la cercanía histórica entre ambos países.
El trasfondo político y diplomático
El caso de los audios filtrados —que involucra directamente a la hermana del Presidente— ya generaba tensiones internas en la Casa Rosada. Con las declaraciones de Bullrich, el episodio sumó ahora un costado internacional, al punto de provocar una reacción formal de Moscú.
La embajada rusa, además, recordó que en octubre se celebrará el 140º aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas bilaterales y reclamó que ese vínculo no quede opacado por lo que calificó como “una historia de espionaje ficticia”.
La controversia abre un nuevo capítulo en medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno, mientras la investigación sobre el origen de las grabaciones continúa en curso.
