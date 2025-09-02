En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

La embajada rusa rechazó las acusaciones del Gobierno por el caso de los audios

La polémica estalló luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asegurara que agentes de inteligencia rusos y venezolanos estarían detrás de las filtraciones. 

02/09/2025 | 17:47Redacción Cadena 3

FOTO: Javier Milei y su hermana Karina.

La embajada de Rusia en la Argentina salió este martes a cuestionar al Gobierno nacional tras ser vinculada al escándalo por los audios filtrados de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. A través de un comunicado oficial, el organismo calificó de “infundadas y falsas” las versiones que señalan a espías rusos como responsables de las grabaciones dentro de Casa Rosada.

La polémica estalló luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asegurara que agentes de inteligencia rusos y venezolanos estarían detrás de las filtraciones, según información de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Ver espías rusos en cada esquina es irracional”

El mensaje difundido por la representación diplomática, encabezada por Dmitry Feoktistov, expresó un firme repudio: “Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La embajada negó cualquier implicación en maniobras de desestabilización y sostuvo: “Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”.

Asimismo, el comunicado enfatizó que Moscú promueve “una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina”, recordando la cercanía histórica entre ambos países.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El trasfondo político y diplomático

El caso de los audios filtrados —que involucra directamente a la hermana del Presidente— ya generaba tensiones internas en la Casa Rosada. Con las declaraciones de Bullrich, el episodio sumó ahora un costado internacional, al punto de provocar una reacción formal de Moscú.

La embajada rusa, además, recordó que en octubre se celebrará el 140º aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas bilaterales y reclamó que ese vínculo no quede opacado por lo que calificó como “una historia de espionaje ficticia”.

La controversia abre un nuevo capítulo en medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno, mientras la investigación sobre el origen de las grabaciones continúa en curso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué cuestionó la embajada rusa? La embajada de Rusia cuestionó al Gobierno argentino tras ser vinculada a un escándalo por audios filtrados, calificando las acusaciones de “infundadas y falsas”.

¿Quién hizo las acusaciones sobre espionaje? La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que agentes de inteligencia rusos y venezolanos estarían detrás de las filtraciones.

¿Cuándo se celebrará el aniversario de relaciones diplomáticas? En octubre se celebrará el 140º aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Rusia.

¿Dónde se produjo la controversia? La controversia se originó en Casa Rosada debido a audios filtrados que involucran a la hermana del Presidente.

¿Por qué es relevante la respuesta de Rusia? La respuesta de Moscú es relevante porque añade un componente internacional al escándalo político interno en Argentina.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho