Kicillof, contra Milei: "Gira por el mundo y no se hace responsable de nada"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó este viernes duras críticas sobre el presidente Javier Milei, a quien acusó de "andar de gira por el mundo" sin "asumir responsabilidad en nada", dejando que la solución a los problemas llegue de la mano de los intendentes y mandatarios provinciales.

En medio de la crisis energética, el referente kirchnerista inauguró una estación para la medición y regulación de la presión de gas en la localidad de Pirovano, partido de Bolívar.

Al encabezar el acto junto a su ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Marcos Pisano, Kicillof aseguró que el Gobierno de La Libertad Avanza "es una invitación a la disolución del país".

"Tienen un gobierno nacional que anda de gira por el mundo y los problemas del resto son problemas de los intendentes, de los gobernadores. El gobierno nacional no tiene responsabilidad en nada, es una invitación a la disolución del país. Nos invitan al sálvese quien pueda", lanzó.

"Se desentiende de los problemas del país", azuzó el gobernador, quien viene posicionándose como el opositor con responsabilidades de gestión más acérrimo a las políticas de Milei.

Kicillof acusó a Milei de vivir "en la Guerra Fría" por atacar a un hombre de paja como es el socialismo o el comunismo, corrientes que después de la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética perdieron influencia y poder.

"¿En qué planeta vive?", preguntó Kicillof, y le recordó que la oposición principal en Argentina "no es el comunismo, es el peronismo".

"No existe más eso de todo mercado o todo Estado, ni el país más comunista se privó de la iniciativa privada, ni el más capitalista destruye su Estado. Eso no existe, es una mentira, es una difusión terraplanista. El mundo real es ese, un Estado que trabaja, que planifica, que hace lo que el privado no puede hacer, para que después venga el privado, dé trabajo y gane plata", explicó.

En #Bolívar, hoy inauguramos con @Kicillofok, Gastón Ghioni, @MarcosEPisano y @BuccaBali una obra muy esperada para que las vecinas y vecinos de #Pirovano puedan acceder al gas natural.



— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) May 31, 2024

En otro orden, el gobernador bonaerense se refirió al escándalo por la retención de alimentos por parte del Gobierno nacional, que explotó en las últimas horas luego de que se verificasen irregularidades en la distribución.

"Decían que los alimentos eran para una emergencia. Nosotros tuvimos una de las emergencias más grandes por el tornado que voló los techos en Bahía Blanca, vino el Presidente de la Nación vestido de GI Joe y dijo ‘Arréglense con lo que tienen’", rememoró.

"Uno puede discutir lo ideológico, pero es ilegal que el gobierno nacional se desentienda de todos los problemas de la población de la Argentina. Son derechos consagrados por la Constitución, de responsabilidad concurrente, como nos pasa a nosotros con la Educación, la Salud y la Seguridad, que es responsabilidad primaria del gobierno provincial, pero nosotros lo hacemos de forma concurrente con cada uno de los intendentes", siguió. .

A continuación, Kicillof le marcó al presidente que "por más que tenga una ideología absurda que nadie aplica, no es optativo dedicarse a la Salud, la Educación y la Seguridad del pueblo argentino".

