Política y Economía

Karina Milei negó tener un Rolex: “Sigan mintiendo que en octubre vamos a ganar"

La hermana del Presidente desmintió la acusación. Su hermano la defendió. 

18/08/2025 | 18:35Redacción Cadena 3

FOTO: Karina Milei.

La secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, negó hoy poseer un reloj Rolex de “35 mil dólares” y sostuvo que en las elecciones nacionales de octubre La Libertad Avanza (LLA) “va a ganar igual aunque sigan mintiendo”.

“Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras”, sostuvo la hermana del presidente Javier Milei, al cruzar a la conductora Pamela David, a quien dijo que denunciará en la Justicia por “calumnias e injurias”.

Luego, su hermano, el Presidente Javier Milei la defendió a través de cuenta de X.

La funcionaria se hizo eco de dichos de Pamela David sobre el supuesto uso de un reloj Rolex y planteó que empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia”.

A la vez, señaló que el reloj que utiliza es de marca Grovana y lo compró “con el fruto” de su trabajo.

“El reloj vale menos de US$1.000 y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzara a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder”, criticó la hermana menor de los Milei.

Sobre el final, apuntó contra el empresario Daniel Vila, pareja de Pamela David, y subrayó que él y el ex ministro de Economía Sergio Massa tienen un “vínculo” y “están acostumbrados” a que los políticos “le roben al pueblo”.

“Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron”, expresó.

Lectura rápida

¿Qué negó Karina Milei?
Negó poseer un reloj Rolex de “35 mil dólares”.

¿Quién es Karina Milei?
Es la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.

¿A quién planea denunciar?
Planea denunciar a la conductora Pamela David por “calumnias e injurias”.

¿Qué marca de reloj usa Karina Milei?
Usa un reloj de marca Grovana, que compró con el fruto de su trabajo.

¿Qué vínculo mencionó Karina Milei?
Mencionó el vínculo entre Daniel Vila y Sergio Massa, sugiriendo que están acostumbrados a la corrupción política.

