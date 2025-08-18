Karina Milei negó tener un Rolex: “Sigan mintiendo que en octubre vamos a ganar"
La hermana del Presidente desmintió la acusación. Su hermano la defendió.
18/08/2025 | 18:35Redacción Cadena 3
FOTO: Karina Milei.
La secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, negó hoy poseer un reloj Rolex de “35 mil dólares” y sostuvo que en las elecciones nacionales de octubre La Libertad Avanza (LLA) “va a ganar igual aunque sigan mintiendo”.
“Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras”, sostuvo la hermana del presidente Javier Milei, al cruzar a la conductora Pamela David, a quien dijo que denunciará en la Justicia por “calumnias e injurias”.
Luego, su hermano, el Presidente Javier Milei la defendió a través de cuenta de X.
/Inicio Código Embebido/
Controversia. Milei respaldó a su hermana por la polémica del supuesto Rolex
El Presidente se hizo eco de la respuesta de la secretaria general de la Presidencia a dichos televisivos.
/Fin Código Embebido/
La funcionaria se hizo eco de dichos de Pamela David sobre el supuesto uso de un reloj Rolex y planteó que empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia”.
A la vez, señaló que el reloj que utiliza es de marca Grovana y lo compró “con el fruto” de su trabajo.
/Inicio Código Embebido/
Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los… https://t.co/8i79zdJUmY pic.twitter.com/G5V4DgP1Mf— Karina Milei (@KarinaMileiOk) August 18, 2025
/Fin Código Embebido/
“El reloj vale menos de US$1.000 y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzara a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder”, criticó la hermana menor de los Milei.
Sobre el final, apuntó contra el empresario Daniel Vila, pareja de Pamela David, y subrayó que él y el ex ministro de Economía Sergio Massa tienen un “vínculo” y “están acostumbrados” a que los políticos “le roben al pueblo”.
“Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron”, expresó.
