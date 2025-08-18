Milei respaldó a su hermana por la polémica del supuesto Rolex
El Presidente se hizo eco de la respuesta de la secretaria general de la Presidencia a dichos televisivos.
18/08/2025 | 18:29Redacción Cadena 3
FOTO: Javier Milei.
El presidente Javier Milei respaldó a su hermana, Karina, ante las acusaciones por el supuesto uso de un reloj Rolex y señaló que “a los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales”.
“A los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales. Al menos que mentir, calumniar e injuriar no sea gratis”, expresó el mandatario.
De esta forma, Milei se hizo eco de la respuesta de la secretaria general de la Presidencia a dichos televisivos sobre el supuesto uso por su parte de un reloj Rolex.
/Inicio Código Embebido/
A LOS MENTIROSOS HABRÁ QUE HACERLOS DESFILAR POR LOS TRIBUNALES...— Javier Milei (@JMilei) August 18, 2025
Al menos que mentir, calumniar e injuriar no sea gratis...
Fin. https://t.co/ogxrKrW3sr
/Fin Código Embebido/
Karina Milei negó poseer un reloj Rolex de “35 mil dólares” y sostuvo que en las elecciones nacionales de octubre La Libertad Avanza (LLA) “va a ganar igual aunque sigan mintiendo”.
“Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras”, sostuvo la funcionaria, al cruzar a la conductora Pamela David, a quien dijo que denunciará en la Justicia por “calumnias e injurias”.
La funcionaria desmintió dichos de Pamela David sobre el supuesto uso de un reloj Rolex y planteó que “empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia”.
A la vez, señaló que el reloj que utiliza es de marca Grovana y lo compró “con el fruto” de su trabajo.
Lectura rápida
¿Quién respaldó a Karina Milei ante las acusaciones?
El presidente Javier Milei respaldó a su hermana, Karina, ante las acusaciones sobre el uso de un reloj Rolex.
¿Qué dijo Javier Milei sobre los mentirosos?
Expresó que “a los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales”.
¿Qué negó Karina Milei?
Negó poseer un reloj Rolex de “35 mil dólares” y afirmó que La Libertad Avanza ganará las elecciones.
¿A quién piensa demandar Karina Milei?
A la conductora Pamela David por “calumnias e injurias”.
¿Qué marca de reloj utiliza Karina Milei?
Utiliza un reloj de marca Grovana, adquirido con su trabajo.