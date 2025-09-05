Juez le respondió al "Gordo Dan": "Mi hija no le sale ni un mango al Estado"
Tras un agravio en redes, el senador cordobés defendió a su hija, pidió no distorsionar sus palabras y remarcó que su postura busca dar visibilidad a la discapacidad sin confrontar con la gestión de Milei.
05/09/2025 | 22:53Redacción Cadena 3
FOTO: Luis Juez, senador nacional. (Foto: archivo)
El senador cordobés Luis Juez rompió el silencio tras el mensaje falso y ofensivo difundido en redes sociales por el tuitero libertario Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, luego de la sesión en la que el Senado rechazó el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad.
El posteo generó un fuerte revuelo político y hasta el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió públicamente a repudiarlo. Ahora, el legislador salió a responder con contundencia: “Mi hija no le sale ni un mango al Estado”.
En diálogo con TN, Juez explicó los motivos de su silencio inicial: “Me callé la boca porque no quiero ser funcional a lo que he combatido toda la vida. Hay un proceso electoral y me buscaron todos los medios, pero no quería generar especulaciones ni malinterpretaciones”.
Luis Juez dijo que Karina le pidió perdón y le dijo que ellos no piensan como el Gordo Dan. Y él dice que está muy agradecido porque Milei “lo ayudó” con su hija mientras le saca las pensiones y les afana a los demás discapacitados. Siempre él y su ombligo. pic.twitter.com/pHGMHi30sG— Marian Herrera (@marianherrrera) September 6, 2025
El senador también remarcó su vínculo con el presidente Javier Milei: “Soy amigo del Presidente y no le pedí nunca nada. Para defenderlo lo hago desde la verdad. Si hay un tema que me enamoró de él fue la empatía que tuvo después de los agravios que sufrimos cuando Milagros, mi hija, votó por primera vez a sus 23 años”.
Según relató, desde el Gobierno lo contactaron para transmitirle disculpas. “Llegué a Córdoba y me llamó Francos para pedirme perdón. Yo no sabía nada, el teléfono me explotaba. Después me llamó Karina Milei y me dijo: ‘Mirá Luis, nosotros no pensamos esto. Te pido perdón’”.
Juez insistió en que sus planteos no buscan confrontar con la Casa Rosada. “No voy por Milei, no quiero desestabilizar ni agraviarlo. Tengo una necesidad en un tema puntual porque me conmueve como padre y como político, no para romper una caja del Estado”.
Por último, el senador defendió su posición frente a los ataques recibidos: “No estoy enojado. No me pongan en un lugar en el que no estoy. Mi hija no va a pedir nunca una pensión por discapacidad, pero esa es mi situación; otros padres no pueden. No me puedo callar la boca. Si hablo de Milagros es para darle visibilidad a un tema invisible”.
