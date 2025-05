Jorge Macri atribuyó la derrota del PRO a que “la elección se nacionalizó"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lamentó este domingo a la noche los resultados obtenidos por el PRO en los comicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (VABA) y lo atribuyó al hecho de que "la elección se nacionalizó" y se corrió el eje local de la discusión.

"No sé si es momento de autocrítica. Acabamos de recibir los resultados. Es un poco la frustración de no haber logrado instalar una agenda de la Ciudad y la división extrema de nuestro espacio obviamente no ayudó", explicó Jorge Macri, que deberá gobernar los próximos dos años y medio con una minoría en la Legislatura.

Según indicó, se priorizó "el debate nacional, la voluntad de darle un apoyo al presidente (Javier Milei) en el rumbo que lleva".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Obviamente, no estoy contento, pero estoy acostumbrado a administrar situaciones complejas", confió.

"Hay un mensaje claro también, que es que la gente quiere evidentemente una Legislatura más plural, así que voy a tener que hacer un ejercicio de mayor diálogo, mayor acuerdo", reconoció Jorge Macri.

Al margen del resultado electoral, el jefe de Gobierno dio por descontado que el PRO seguirá teniendo vigencia política en el futuro.

"Por supuesto que tenemos futuro. Yo soy jefe de Gobierno dos años y medio más, así que voy a seguir gobernando".

Al respecto, destacó como "buena noticia" que en la Legislatura, con las cinco bancas renovadas en esta elección, el PRO crecerá de 7 a 11 representantes.

"Estamos mejor que antes", finalizó Jorge Macri desde el bunker del PRO.