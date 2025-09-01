Inician en 20 días obras de reparación de la pista del Aeropuerto de Rosario
La constructora Obring S.A. fue la firma adjudicataria para ejecutar los trabajos, que tienen como fecha de finalización prevista el 29 de diciembre. La inversión total asignada es $36.555 millones.
01/09/2025 | 19:22Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El Aeropuerto de Rosario sumará tres frecuencias semanales a Chapelco
FOTO: Firma del convenio con la empresa Obring por reparación en el Aeropuerto de Rosario.
A partir del 20 de septiembre, el Aeropuerto Internacional Rosario iniciará las obras de reparación y rehabilitación de su pista principal, con un plazo de ejecución de 90 días. Los trabajos estarán a cargo de la empresa constructora Obring S.A., adjudicataria del proyecto.
La obra contempla el cierre total de la pista desde las 8 de la mañana del día de inicio, y su reapertura está prevista para el 29 de diciembre. Durante este período, las operaciones aéreas quedarán suspendidas. El proyecto tiene un presupuesto total de $36.555.666.186,27, y será financiado con recursos provinciales.
Las tareas previstas incluyen la rehabilitación estructural de la pista, trabajos de pavimentación, señalización horizontal, y adecuaciones para mejorar la seguridad operativa del aeropuerto.
Esta intervención apunta a garantizar condiciones óptimas de operación aérea y mejorar la infraestructura de conectividad de Rosario y su área de influencia, tanto para el transporte de pasajeros como de cargas.
La firma del contrato de obra se realizó el 1 de septiembre, en el marco de actividades vinculadas al Santa Fe Business Forum 2025. Estuvieron presentes autoridades del aeropuerto, representantes de la empresa constructora y técnicos del área de Transporte y Logística.