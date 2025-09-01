Inician en 20 días obras de reparación de la pista del Aeropuerto de Rosario

FOTO: Firma del convenio con la empresa Obring por reparación en el Aeropuerto de Rosario.

A partir del 20 de septiembre, el Aeropuerto Internacional Rosario iniciará las obras de reparación y rehabilitación de su pista principal, con un plazo de ejecución de 90 días. Los trabajos estarán a cargo de la empresa constructora Obring S.A., adjudicataria del proyecto.

La obra contempla el cierre total de la pista desde las 8 de la mañana del día de inicio, y su reapertura está prevista para el 29 de diciembre. Durante este período, las operaciones aéreas quedarán suspendidas. El proyecto tiene un presupuesto total de $36.555.666.186,27, y será financiado con recursos provinciales.

Las tareas previstas incluyen la rehabilitación estructural de la pista, trabajos de pavimentación, señalización horizontal, y adecuaciones para mejorar la seguridad operativa del aeropuerto.

Esta intervención apunta a garantizar condiciones óptimas de operación aérea y mejorar la infraestructura de conectividad de Rosario y su área de influencia, tanto para el transporte de pasajeros como de cargas.

La firma del contrato de obra se realizó el 1 de septiembre, en el marco de actividades vinculadas al Santa Fe Business Forum 2025. Estuvieron presentes autoridades del aeropuerto, representantes de la empresa constructora y técnicos del área de Transporte y Logística.