Francos va este miércoles a Diputados en medio de la crisis por presuntas coimas
El jefe de Gabinete se presentará en la Cámara baja para informar sobre la marcha de la gestión del gobierno libertario. La exposición tendrá como telón de fondo los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS.
26/08/2025 | 19:17Redacción Cadena 3
FOTO: El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volverá al Congreso este miércoles (archivo).
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará este miércoles en la Cámara de Diputados para informar sobre la marcha de la gestión, en medio de escándalos que afectan al Gobierno, como las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la falla de controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado.
La exposición del ministro coordinador será a partir del mediodía y se da en un momento de extrema tensión y expectativa por las respuestas que pueda dar ante los dos escándalos que estallaron puertas adentro de la Casa Rosada.
La crisis del fentanilo se cobró cerca de un centenar de víctimas y el Gobierno desplazó a segundas líneas, aunque el caso está lejos de cerrarse y promete escalar a medida que la Justicia vaya esclareciendo los hechos.
Escándalo en discapacidad. Por la crisis de los audios, el Gobierno pasaría la ANDIS al Ministerio de Salud
En medio de la investigación por supuestas coimas, la gestión de Milei evalúa que la Agencia Nacional de Discapacidad quede bajo la órbita de esa cartera. Fuentes oficiales admitieron que se están revisando todos los contratos.
Los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y quien fuera abogado y amigo personal del presidente Javier Milei, y en los que ventila con bastante precisión una trama de corrupción vinculada a pedido de coimas a laboratorios, afectan a la propia hermana del presidente, Karina Milei, y calaron hondo en la Casa Rosada.
