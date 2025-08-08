Francos dijo que sostendrán las reformas de los decretos que rechazó el Congreso

Tras la sesión del pasado miércoles, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó a los legisladores que rechazaron los decretos delegados emitidos por el Gobierno nacional en la Cámara de Diputados, y acusó al peronismo de querer “romper las políticas” del Poder Ejecutivo.

“El temor al kirchnerismo todavía no se ha ido definitivamente de los mercados. Muchos actores entienden que pasó esa etapa, pero todavía hay resistencia en la política argentina”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, remarcó: “El kirchnerismo chocho mientras pueda romper la política del Gobierno”.

“Es medio ridícula la situación porque, en primer lugar, si te delegan y después te rechazan, cuando vos utilizás la delegación, es como una cosa ilógica. Ahora, en este caso, si se llegara a aprobar esto en el Senado, el Ejecutivo no puede vetar porque son delegaciones del Congreso, que el Congreso las retira después”, planteó.

Sus dichos llegaron días después de que la Cámara de Diputados derogara los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

Asimismo, el titular de ministros anticipó que la vicepresidenta Victoria Villarruel, enemistada con el presidente Javier Milei, no cuenta con las posibilidades de impedir la sesión que tratará el tema en la Cámara de Senadores.

“No sé si tendrá la presidenta del Senado la posibilidad de hacerlo, de interrumpir o si le impondrán el número. No lo hizo la vez anterior…”, deslizó, y sumó: “No sé si esta vez podrá hacerlo, dependerá de las circunstancias que tenga el Senado en ese momento”.

Por su parte, advirtió que pese a que ambas cámaras rechacen los decretos delegados, “va a tener algún impacto, pero no demasiado” al argumentar que los decretos ya fueron firmados e instrumentados bajo autorización del Congreso.

“Hemos actuado eficientemente y los hemos puesto en vigencia, por lo cual hemos sacado personal y parte de la administración de empresas autárquicas, y concentrado en los ministerios la decisión del gasto”, aseveró.

En otro pasaje de la entrevista con el periodista Ignacio Ortelli, Francos remarcó: “Después de la crisis del 2001, el peronismo, siempre, hasta diciembre del 23 funcionó con delegación de facultades del Congreso de la Nación. Todos los años”.

“Esos mismos que hoy están rechazando decretos delegados son los que le autorizaron a los gobiernos anteriores kirchneristas funcionar todo el tiempo con delegación de facultades del Congreso”, criticó el funcionario.

Por último, cuestionó a los bloques aliados que votaron diferenciado a La Libertad Avanza y celebró el acuerdo electoral con el PRO al tiempo que reafirmó que se trasladará al ámbito legislativo.

“Ha sido irresponsable que muchos diputados que apoyaron la ley Bases ahora jueguen en contra con estos temas”, aseguró, y concluyó: “En cambio, con el PRO hemos trabajado siempre en la misma posición. Hay diferencias personales, pero lo importante es que hemos conseguido frenar algo que parecía imposible: los gastos del Estado, que es la inflación, la inseguridad y la intermediación de la pobreza”.