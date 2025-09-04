En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Argentina vs. Venezuela

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Fondo buitre pide acciones de Aerolíneas y Banco Nación por deuda de US$95M

Bainbridge, que litiga contra Argentina por bonos impagos del default de 2001, pidió a la justicia de Nueva York que se le transfieran activos estatales para cobrar una sentencia de 2020.  

04/09/2025 | 15:32Redacción Cadena 3

FOTO: El fondo busca cobrar una deuda millonaria mediante acciones estatales

El fondo Bainbridge presentó este martes un nuevo reclamo ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, para intentar cobrar una sentencia por US$95.424.899,38 contra Argentina, originada en bonos impagos del default de 2001

En un escrito firmado por el abogado Anthony J. Costantini, del estudio Duane Morris LLP, el fondo solicitó la transferencia de acciones del Estado argentino en Aerolíneas Argentinas y Banco Nación como forma de pago, dado que la deuda permanece impaga desde el fallo firme de diciembre de 2020.

La solicitud plantea tres pasos: que Argentina entregue las acciones de ambas empresas estatales, que estas se depositen en una cuenta custodiada en un banco de Nueva York, y que la institución transfiera la titularidad al fondo o a quien este designe. 

Bainbridge, que no aceptó los canjes de deuda de 2005, 2010 ni 2016, busca así ejecutar la sentencia a través de una medida extraordinaria, aunque sin antecedentes sólidos en la jurisprudencia estadounidense, según señaló el exprocurador Sebastián Soler.

Este no es el primer intento del fondo por cobrar. En 2023, Bainbridge pidió quedarse con reservas del Banco Central, pero Preska rechazó el planteo y el fondo no apeló. 

Más recientemente, junto con Burford Capital, intentó ejecutar acciones de YPF, pero la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió la orden, y aún no resolvió al respecto. En el caso YPF, el gobierno de Donald Trump respaldó a Argentina, advirtiendo sobre los riesgos para la inmunidad soberana.

Argentina enfrenta nuevos reveses en Nueva York. Esta semana, Preska desestimó un planteo del país en el litigio por YPF, donde la defensa buscaba limitar el acceso de los fondos buitre a información sobre activos estatales, citando el precedente de NML Capital

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La jueza argumentó que no había nuevos elementos para reconsiderar decisiones previas. Si el reclamo de Bainbridge avanza, Argentina podría apelar y solicitar la suspensión de la medida, como en casos anteriores, indicó Soler

Lectura rápida

¿Qué reclamo presentó Bainbridge? Un reclamo para cobrar una sentencia por US$95.424.899,38 contra Argentina.

¿Quién es la jueza a cargo del caso? La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

¿Cuándo se originó la deuda? La deuda se originó durante el default de 2001.

¿Dónde se depositarían las acciones solicitadas? En una cuenta custodiada en un banco de Nueva York.

¿Por qué Bainbridge busca este método de cobro? Porque la deuda permanece impaga desde el fallo firme de diciembre de 2020.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho