Fondo buitre pide acciones de Aerolíneas y Banco Nación por deuda de US$95M

El fondo Bainbridge presentó este martes un nuevo reclamo ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, para intentar cobrar una sentencia por US$95.424.899,38 contra Argentina, originada en bonos impagos del default de 2001.

En un escrito firmado por el abogado Anthony J. Costantini, del estudio Duane Morris LLP, el fondo solicitó la transferencia de acciones del Estado argentino en Aerolíneas Argentinas y Banco Nación como forma de pago, dado que la deuda permanece impaga desde el fallo firme de diciembre de 2020.

La solicitud plantea tres pasos: que Argentina entregue las acciones de ambas empresas estatales, que estas se depositen en una cuenta custodiada en un banco de Nueva York, y que la institución transfiera la titularidad al fondo o a quien este designe.

Bainbridge, que no aceptó los canjes de deuda de 2005, 2010 ni 2016, busca así ejecutar la sentencia a través de una medida extraordinaria, aunque sin antecedentes sólidos en la jurisprudencia estadounidense, según señaló el exprocurador Sebastián Soler.

Este no es el primer intento del fondo por cobrar. En 2023, Bainbridge pidió quedarse con reservas del Banco Central, pero Preska rechazó el planteo y el fondo no apeló.

Más recientemente, junto con Burford Capital, intentó ejecutar acciones de YPF, pero la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió la orden, y aún no resolvió al respecto. En el caso YPF, el gobierno de Donald Trump respaldó a Argentina, advirtiendo sobre los riesgos para la inmunidad soberana.

Argentina enfrenta nuevos reveses en Nueva York. Esta semana, Preska desestimó un planteo del país en el litigio por YPF, donde la defensa buscaba limitar el acceso de los fondos buitre a información sobre activos estatales, citando el precedente de NML Capital.

La jueza argumentó que no había nuevos elementos para reconsiderar decisiones previas. Si el reclamo de Bainbridge avanza, Argentina podría apelar y solicitar la suspensión de la medida, como en casos anteriores, indicó Soler.