Milei viajó a EE.UU. con agenda reducida para regresar antes de las legislativas
Tras haber reprogramado su viaje, se espera que el mandatario regrese el sábado por la tarde.
04/09/2025 | 09:34Redacción Cadena 3
FOTO: Milei viajó a Santa Cruz y este sábado partirá hacia la Antártida (Foto: archivo)
El presidente Javier Milei inició este miércoles por la noche su viaje oficial a Estados Unidos, donde mantendrá una agenda cargada de reuniones políticas, empresariales y de divulgación científica en la ciudad de Los Ángeles.
El mandatario partió a las 23 en un vuelo especial con destino a la costa oeste norteamericana, con una escala técnica prevista en Lima. Su arribo a Los Ángeles está programado para este jueves a las 13 (hora argentina), tras lo cual se trasladará a su lugar de alojamiento.
Según la agenda oficial, a las 17.30 Milei se reunirá con la astronauta Noel del Castro. Más tarde, a las 20.30, se reunirá con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken.
A las 21.15, el jefe de Estado, junto al ministro de Economía Luis Caputo y el embajador en Washington, Alejandro Oxenford, mantendrá un encuentro con un grupo de líderes empresariales y de inversión.
La jornada continuará con una reunión a las 23 con el vicepresidente de Chemron, Mark A. Nelson, y media hora más tarde con el empresario Andy Kleinman.
El viernes 5, a las 14, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso hacia la Argentina, con llegada prevista al aeropuerto de Ezeiza el sábado 6 a las 4 de la madrugada.
Lectura rápida
¿Quién inició un viaje oficial a Estados Unidos? El presidente Javier Milei.
¿Cuándo partió el presidente? Partió el miércoles por la noche a las 23.
¿Dónde se llevarán a cabo las reuniones? En la ciudad de Los Ángeles.
¿Con quién se reunirá Milei a las 17.30? Con la astronauta Noel del Castro.
¿Cuál es la fecha de regreso a Argentina? El regreso está programado para el viernes 5 a las 14.