Fernández firmó el decreto del pliego que intenta restituir a la jueza Figueroa

Tras unos días de demora, el presidente Alberto Fernández firmó este martes el decreto para que Ana María Figueroa siga siendo jueza por cinco años más, luego de que el Senado votara la semana pasada la continuidad de la magistrada que ocupaba una silla en la Cámara de Casación, pese a que la Corte Suprema de Justicia había ordenado su jubilación.

Junto al pliego de Figueroa, el jefe de Estado firmó el de otros magistrados. "Se firmó hace un rato", confirmó la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en declaraciones a un canal de noticias. "Está por salir en el Boletín Oficial junto a otros" jueces, dijeron fuentes de Presidencia a NA.

"El Presidente de la Nación Argentina decreta: artículo 1°.- Nómbrase, por el término de cinco (5) años a partir del 9 de agosto de 2023, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa (D.N.I. Nº 4.677.857), quien oportunamente fue nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional para desempeñar dicho cargo mediante el Decreto N° 1896 del 21 de noviembre de 2011 y trasladada mediante el Decreto N° 143 del 4 de febrero de 2013. Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese", indica el texto del decreto.

Se espera que la medida aparezca publicada en el Boletín Oficial de este miércoles y así quedará completado el acto de nombramiento de Figueroa, situación que iniciará un conflicto de poderes, porque desconoce lo dispuesto por el máximo tribunal, que la jubiló debido a que ya había cumplido los 75 años.

"La ley dice que (el acuerdo en el Senado) tiene que ser una vez que cumpla los 75 años, no antes de que cumpla los 75. El Gobierno mandó el pedido de acuerdo en plazo, se aprobó ahora y se designó", sostuvo Ibarra al defender el accionar del oficialismo sobre el tema en medio de críticas de la oposición.

"Hay claramente un conflicto entre el Senado y la Corte y un conflicto en la Casación, porque la jueza Figueroa mansita no es. No se la van a llevar por delante los machirulos de Casación cuando quiera volver a su despacho", sostuvo al respecto este martes el diputado oficialista, Rodolfo Tailhade, en declaraciones a Diputados TV.

E insistió: "No va a ser tan fácil para ellos (por los miembros de la Corte) declarar que Ana María Figueroa ya no es más jueza y convocar a concurso. No descarto que la Corte haga alguna movida. Acá puede pasar cualquier cosa".

Al respecto, Tailhade consideró poco probable que la Corte pueda decidir dar marcha atrás formalmente con lo que dispuso sobre la jueza, ya que ahora hubo un hecho nuevo que fue la aprobación del pliego en el Senado, situación que no había sucedido cuando el máximo tribunal ordenó jubilarla.

"No tengo ninguna expectativa de que la Corte revierta su decisión. Pero puede pasar un tiempo hasta que la Corte resuelva, pueden pasar unos minutos o puede haber un expediente judicial, que me parece el ámbito correcto para que se defina esto", agregó.

El martes pasado, el bloque oficialista del Senado aprobó el pliego para la continuidad en su cargo de la jueza Figueroa pese a haber cumplido los 75 años, luego de que la votación finalizara en 35 a favor y 35 en contra, ante lo cual la senadora del Frente de Todos, Claudia Ledesma Abdala, quien estaba presidiendo la sesión, desempató a favor de la permanencia de la magistrada por cinco años más.

Figueroa es una de las juezas que, junto a Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, debía resolver si se reabrían o no las causas contra Cristina Kirchner de Hotesur/Los Sauces y el Memorándum con Irán, las cuales finalmente fueron reabiertas semanas después de la decisión de la Corte sobre la magistrada.

Juntos por el Cambio rechaza la continuidad de la jueza por su supuesta cercanía al kirchnerismo y, además, considera que, con la decisión de la Corte, Figueroa ya es "una ex jueza".