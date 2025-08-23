Fantino sobre el escándalo de los audios: "Si chorearon, que vayan a Guantánamo"

El conductor Alejandro Fantino rompió el silencio en medio del creciente escándalo por los audios que exponen presuntos pedidos de coimas en el área de discapacidad, que salpican a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

“Yo también apoyo a Javier, quiero que le vaya bien al Gobierno, pero no voy a permitir que si aparecen ratas que robaron o se llevaron lo que es de los argentinos… que se vayan a Guantánamo”, lanzó, en un mensaje que sonó como advertencia hacia las propias filas libertarias.

Fantino reivindicó la publicación de los audios por parte del canal Carnaval y cuestionó a los militantes libertarios que intentaron deslegitimar la denuncia: “No hay denunciantes buenos y denunciantes malos. Los periodistas hicieron su trabajo y mostraron lo que tenían que mostrar. Si nosotros hubiésemos tenido esos audios también los poníamos”.

El conductor también puso el foco en la investigación judicial: “Ojo con Casanello y Picardi. En Comodoro Py dicen que son imposibles de apretar. Si hiciste algo, lo vas a pagar. Si no lo hiciste, no lo vas a pagar. Eso es lo que se comenta de ellos”.

En ese contexto, advirtió que lo más grave que podría enfrentar el oficialismo es un caso de corrupción interna: “Lo único que no le puede pasar a este Gobierno es que haya mugre y ladrones. Eso no se puede permitir, incluso más allá de la economía o del dólar”.

Sobre su entrevista con Diego Spagnuolo, el exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad que dejó el cargo tras el estallido del escándalo, Fantino explicó cómo surgió la nota y por qué mencionó a “Lule Menem” en aquella charla. “Me habían sugerido que lo indagara sobre los sectores internos del Gobierno, especialmente con el grupo de los Menem. En la nota tiré ‘Totora, Chivilcoy, Lule, Tucumán’, pero él no picó. Yo soy periodista, no juez ni fiscal. Si tenía algo que decir, podía haberlo contado al aire”, sostuvo.

Pese a declararse “amigo de Javier”, Fantino dejó una advertencia final: “Si me demostrás que estás limpio, yo te banco. Si me entero que estás en la mugre, que me estás mintiendo, te fusilo. Así de simple”.