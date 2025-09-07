Elecciones bonaerenses: ya votó el 50% y a las 21, los resultados

FOTO: Los bonaerenses van a las urnas este domingo.

Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar este domingo 7 de septiembre en una elección legislativa provincial histórica, considerada el primer gran test electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo a solo un mes de las generales nacionales.

Hasta las 16:00, había votado el 50, 5% del padrón en los comicios legislativos de este domingo, que se interpretan como una radiografía de cara a las elecciones nacionales

La provincia de Buenos Aires desdobla sus comicios legislativos de los nacionales (que serán el 26 de octubre).

Qué se vota y las secciones clave

Este domingo se renueva la mitad de la Legislatura provincial (46 diputados y 23 senadores) y se eligen concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

La votación se realiza con la tradicional boleta partidaria (sábana). Aunque se vota en las ocho secciones, el resultado electoral se definirá en las dos más pobladas: la Primera Sección Electoral (donde se votan senadores) y la Tercera Sección (donde se eligen diputados).

Las mesas cierran a las 18:00 y se espera que los primeros resultados oficiales comiencen a difundirse a partir de las 21:00 horas.

¿Cuál es la importancia de esta elección?

La provincia de Buenos Aires es el distrito electoral más grande del país, con un total de 14.376.592 electores, lo que representa más de un tercio del padrón nacional.

Por esta razón, los resultados de esta elección son considerados clave para proyectar las tendencias de cara a las elecciones Generales del 26 de octubre.

¿Cómo está dividida electoralmente la Provincia?

La provincia se divide en 8 secciones electorales, cada una con un peso demográfico y una cantidad de representantes diferentes.

La elección puede interpretarse como un único evento provincial o como la suma de 8 elecciones seccionales distintas.

¿Cuáles son las secciones electorales con mayor cantidad de votantes?

Las secciones con mayor peso electoral son:

1° Sección, con 5.131.861 electores.

Y la 3° Sección, con 5.101.177 electores.

Juntas, concentran a la gran mayoría del electorado bonaerense. La 7° Sección es la que tiene la menor cantidad de electores, con 285.047.

Cobertura de Cadena 3

Cadena 3 estará presente con una cobertura especial desde los bunkers de los principales candidatos para llevar a los oyentes toda la información al instante.

Además, nuestro equipo ofrecerá un programa especial con análisis, entrevistas y los datos más importantes de la jornada, para que la audiencia viva minuto a minuto los resultados y la dinámica de estas elecciones fundamentales para la provincia.

Con Fernando Genesir, Agustina Vivanco, Sergio Suppo, Sergio Berenztein, Adrián Simioni, Julio Perotti y Federico Albarenque, junto a Mauricio Conti, Ariel Rodríguez y Pilar Gils Peris, además de la cobertura multimedia de Agustin González.