El gobierno bonaerense defendió la inacción policial: "Hubiese sido un desastre"

Los graves incidentes ocurridos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, que derivaron en la suspensión del encuentro y fuertes sanciones en camino, siguen generando repercusiones tanto en el ámbito deportivo como en la política.

Esta vez, fue el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien explicó los motivos por los cuales la Policía bonaerense no intervino directamente en la tribuna visitante.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En una entrevista concedida a Argenzuela por Radio 10, Alonso sostuvo que la decisión de no ingresar al estadio respondió a la necesidad de “evitar causar más daño”. “Hubiese sido un desastre muchísimo mayor si hubiéramos actuado. La policía tiene que restaurar el orden evaluando el uso racional de la fuerza, lo que significa minimizar los daños. Acá hay responsables y la justicia va a determinar quiénes son”, afirmó.

El funcionario aclaró que la suspensión del partido fue decisión de la Conmebol y que las fuerzas provinciales actuaron bajo criterios de “mérito y oportunidad”. En ese sentido, detalló: “Vos no podés causar un daño mayor con la intervención de la policía. Había mujeres, niños... la policía esperó a que el público normal desalojara la tribuna y luego subió cuando estaban combatiendo los barras”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Alonso también deslizó responsabilidades hacia el club local y a la organización internacional: “Habrá que explicar cómo la barra de Independiente destruyó todo un lateral del estadio. De acuerdo al plan de operaciones, la actitud preventiva debió haber sido de la seguridad privada, que no estuvo. Esto ocurrió por la falta de idoneidad del personal de Conmebol.”

La declaración del ministro refleja la complejidad del caso y anticipa un largo recorrido judicial y disciplinario, en un contexto en el que Independiente podría enfrentar duras sanciones internacionales por las fallas en la organización y el operativo de seguridad.