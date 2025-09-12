El dólar no tiene freno y se acerca al techo de la banda: caen bonos y acciones

En un contexto de creciente tensión económica y política, el dólar continúa su ascenso imparable, desafiando las medidas implementadas por el Gobierno para contener la presión cambiaria.

Este viernes, el dólar mayorista registró un avance del 1,8% a mediodía, alcanzando los $1.459, y quedó a menos de 1% del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.471. Sin embargo, hacia el cierre de la jornada retrocedió levemente a $1.455, en medio de rumores sobre una posible intervención del Banco Central, que habría vendido US$200 millones para frenar la suba. Esta sería la primera intervención de este tipo desde la eliminación del cepo cambiario.

En el segmento minorista, el dólar también mostró un fuerte incremento, con un alza de $15 que lo llevó a cotizar a $1.465 en el Banco Nación. Por su parte, el dólar "blue", que se ofrece a $1.425, se posiciona como la opción más económica del mercado. En tanto, el dólar MEP se ubicó en $1.463 y el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.471, rozando el límite superior de la banda.

• Un mercado bajo presión tras la derrota electoral

La escalada del dólar se intensifica en una semana marcada por la complejidad política tras la derrota del oficialismo en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires.

Desde ese momento, el mercado mostró una volatilidad significativa: el dólar acumula un aumento del 8% en la semana y un 40% en lo que va del año, duplicando la inflación acumulada en el mismo período.

Este comportamiento refleja la incertidumbre de los inversores ante el panorama político de corto plazo, que se ha convertido en el principal factor a la hora de tomar decisiones de inversión.

• Caída en bonos y acciones

La presión no se limita al mercado cambiario. Los bonos soberanos registraron pérdidas de hasta un 7%, lo que mantuvo el riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos, un nivel que refleja la percepción de alto riesgo en los activos argentinos. En paralelo, las acciones locales también sufrieron un duro golpe: el índice Merval cayó un 3%, mientras que los ADR argentinos en Wall Street experimentaron pérdidas de hasta un 6%.

• ¿Qué sucede si el dólar toca el techo de la banda?

Con el dólar mayorista a un paso del límite superior de la banda cambiaria, la expectativa del mercado está puesta en la posible intervención del Banco Central para contener la suba.

Gustavo Ber, economista, destacó en Clarín que "se extiende el gradual deslizamiento del dólar mayorista, que ya está en $1.450, aunque de manera bastante ordenada ante la estrategia oficial de aflojar el apretón monetario en las últimas jornadas".

Ber subrayó la importancia de que el Banco Central valide su compromiso de vender divisas si el dólar alcanza el techo de la banda, ya que esta acción podría garantizar una transición más calma hasta las elecciones de octubre.

La incertidumbre también radica en la cantidad de reservas que el Banco Central estaría dispuesto a utilizar para estabilizar el tipo de cambio. Los analistas coinciden en que una intervención efectiva será clave para evitar una disparada que agrave la inestabilidad económica.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caía un 3%, a 1.750.000 puntos. Medido en dólares el Merval sigue cerca de los 1.200 puntos, prácticamente la mitad que el récord de casi 1.400 puntos del 9 de enero.

También retroceden los ADR y acciones de empresas argentinas negociados en dólares en Wall Street. Destacan entre los números rojos el Banco Supervielle (-6,9%) y el Banco Francés (-6,1%).

En tanto, los bonos hard dollar de Argentina se hunden un 5% en promedio, con un riesgo país otra vez próximo a los 1.100 puntos básicos.