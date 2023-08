Dura respuesta de la vice de Milei a Lali Espósito por sus dichos tras las PASO

FOTO: Victoria Villarruel vs. Lali.

La diputada nacional y candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, respondió a los dichos de Lali Espósito tras el resultado de las PASO en las que Javier Milei obtuvo más del 30%.

“La conozco a Lali pero no la escucho, no me gusta mucho esa música”, comenzó.

Sobre la posición de Lali, quien afirmó que el resultado de las PASO le parecía "triste y peligroso", contestó: "La opinión de Lali no es desinteresada".

"Lali, vos te llenás la billetera con el Estado. Puedo entender y es respetable tu opinión como ciudadana, pero desde el momento en que vos recibís dinero público por los recitales que das, lógicamente tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera”, agregó en un móvil de Crónica.

Por último, la compañera de fórmula de Milei manifestó: "No me parece un tema importante y menos cuando hay gente que la está pasando muy mal. Lali, saludos para vos y seguí haciendo discos, porque de política parece que no tenés mucho para decir".