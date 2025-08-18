Docentes universitarios de Rosario anuncian paro de 48 horas: jueves y viernes
El gremio Coad resolvió implementar medidas de fuerza rotativas durante las próximas tres semanas, en el marco de un plan de lucha que busca presionar por una recomposición salarial.
18/08/2025 | 21:30Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Docentes universitarios realizan un paro de 48 horas este lunes y martes
La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) convocó a un paro de 48 horas para este jueves 21 y viernes 22, en reclamo de mejoras salariales y en rechazo al aumento del 7,5% anunciado por el gobierno nacional, que consideran insuficiente.
Además, el gremio resolvió implementar medidas de fuerza rotativas durante las próximas tres semanas, en el marco de un plan de lucha que busca presionar por una recomposición salarial y mayor financiamiento para la educación pública.
/Inicio Código Embebido/
Conflicto en la educación. En medio del paro, el Gobierno dio un aumento de 7,5% a docentes universitarios
Lo anunció el Ministerio de Capital Humano. Las subas van en línea con lo otorgado a la administración pública y también incluyen a los no docentes.
/Fin Código Embebido/
La decisión fue respaldada por 2.064 docentes, con un 87,1% de votos a favor de las medidas de fuerza y un 95,6% de apoyo a la organización de una nueva marcha federal universitaria en septiembre.
Desde Coad calificaron el aumento salarial decretado por el gobierno de Javier Milei como "una burla" y denunciaron que la medida "profundiza la pérdida del poder adquisitivo".
/Inicio Código Embebido/
Conflicto nacional. Bartolacci: "El 80% del personal cobra salarios debajo de la línea de pobreza"
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en la que hay paro toda esta semana, aseguró que 8 de cada 10 docentes o no docentes atraviesa una situación salarial crítica y afirmó: "Nunca estuvo tan mal el sueldo como está ahora".
/Fin Código Embebido/
"El 7,5% en cuotas y un bono único no resuelven la crisis que atravesamos", afirmaron, y ratificaron su compromiso con la lucha por un presupuesto digno para las universidades, la ley de financiamiento educativo y la defensa de la ciencia nacional.
El conflicto se enmarca en un clima de tensión en el sector universitario, que reclama respuestas urgentes frente a la inflación y el ajuste en las partidas destinadas a educación.