Política y Economía

Docentes universitarios de Rosario anuncian paro de 48 horas: jueves y viernes

El gremio Coad resolvió implementar medidas de fuerza rotativas durante las próximas tres semanas, en el marco de un plan de lucha que busca presionar por una recomposición salarial.     

18/08/2025 | 21:30Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Docentes universitarios realizan un paro de 48 horas este lunes y martes

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) convocó a un paro de 48 horas para este jueves 21 y viernes 22, en reclamo de mejoras salariales y en rechazo al aumento del 7,5% anunciado por el gobierno nacional, que consideran insuficiente.

Además, el gremio resolvió implementar medidas de fuerza rotativas durante las próximas tres semanas, en el marco de un plan de lucha que busca presionar por una recomposición salarial y mayor financiamiento para la educación pública.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La decisión fue respaldada por 2.064 docentes, con un 87,1% de votos a favor de las medidas de fuerza y un 95,6% de apoyo a la organización de una nueva marcha federal universitaria en septiembre.

Desde Coad calificaron el aumento salarial decretado por el gobierno de Javier Milei como "una burla" y denunciaron que la medida "profundiza la pérdida del poder adquisitivo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"El 7,5% en cuotas y un bono único no resuelven la crisis que atravesamos", afirmaron, y ratificaron su compromiso con la lucha por un presupuesto digno para las universidades, la ley de financiamiento educativo y la defensa de la ciencia nacional.

El conflicto se enmarca en un clima de tensión en el sector universitario, que reclama respuestas urgentes frente a la inflación y el ajuste en las partidas destinadas a educación.

