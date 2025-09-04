Discapacidad: cómo votó cada bloque y la disidencia de los “aliados” al Gobierno

El Senado rechazó este jueves el veto a la ley de emergencia en discapacidad con una mayoría abrumadora de votos debido a que la mayoría de los legisladores aliados del Gobierno se pronunciaron en contra de la decisión presidencial.

La Cámara alta aprobó la ley por 63 votos contra siete, que fueron aportados en ese último caso por seis de La Libertad Avanza (LLA) y la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, mientras que estuvieron ausentes el peronista José Antonio Rodas y la libertaria Vilma Bedia.

Los legisladores libertarios que avalaron el veto fueron Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagoto, Francisco Paoltrani, Ivana Arrascaeta y Bruno Lucer.

Uno de los datos centrales es que la mayoría de los aliados se pronunciaron en contra del veto presidencial, ya que la UCR, el grueso del PRO, Provincias Unidas y Cambio Federal se unieron al peronismo para rechazar la medida presidencial.

Los bloques dialoguistas aportaron 30 votos: los 13 radicales, donde están incluidos los senadores de Mendoza Rodolfo Suarez y Mariana Jury, y el chaqueño Victor Zimermann, los tres de provincias cuyos gobernadores hicieron acuerdos electorales con la LLA para octubre.

También lo hizo el senador del PRO Alfredo De Ángelis de Entre Ríos, donde el mandatario Rogelio Frigerio también selló un acuerdo con LLA para los comicios del 26 de octubre.

Además, los bloques dialoguistas que votaron contra el veto son dos del Frente Renovador de la Concordia Social (Misiones); dos de Por Santa Cruz, dos de Unidad Federal y los monobloques de Cambio Federal, Juntos por Río Negro, Movimiento Popular Neuquino, de Despierta Chubut y de Justicia Social (Tucumán).

Los bloques peronistas aportaron 33 votos, que corresponden 14 al Frente Nacional y Popular, que preside José Mayans; 4 a Convicción Federal y 15 a Unidad Ciudadana.