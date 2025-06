Cristina, a los manifestantes: "El modelo de Milei se cae y por eso estoy presa"

En una jornada cargada de fervor político, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se dirigió a la militancia que se congregó en la Plaza de Mayo y en las inmediaciones de su domicilio en el barrio porteño de Constitución, en una movilización que rechazó la reciente ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema.

Impedida por la Justicia de salir al balcón para saludar a sus seguidores, Cristina no dudó en calificar la medida como “una cachivachada” y, a través de un mensaje grabado, reavivó la pasión peronista con un discurso que combinó nostalgia, crítica al presente y una promesa de futuro: “Vamos a volver”.

"Vamos a volver":

Por el mensaje de Cristina Kirchner durante la marcha en Plaza de Mayo pic.twitter.com/qybvygfWn3 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2025

“Gracias de corazón”, comenzó la ex mandataria, visiblemente emocionada, al agradecer a los miles de militantes que, bajo el sol de otoño, entonaron consignas, la marcha peronista y el himno nacional.

Pero fue la canción “Vamos a volver” la que, según confesó, le arrancó una sonrisa. “No la escuchaba hace mucho. Me gusta porque revela una voluntad”, aseguró, evocando un país que, según ella, no es una utopía inalcanzable, sino una realidad vivida durante los 12 años y medio de los gobiernos kirchneristas.

“Un país donde los laburantes llegaban a fin de mes, los jubilados tenían remedios y dejamos a las familias, las empresas y al país desendeudados”, rememoró.

El mensaje, transmitido desde su “balcón virtual” debido a la prohibición judicial, no escatimó en críticas al actual gobierno de Javier Milei. Con su característica ironía, Cristina comparó el modelo económico actual con un “yogur” que tiene fecha de vencimiento.

“Este modelo, que ahora encarna Milei, no es diferente a los de otrora. Se cae, no solo porque es injusto, sino porque es insostenible desde lo económico”, sentenció, reforzando su narrativa de resistencia frente a lo que calificó como un sistema condenado al fracaso.

La movilización, que reune a organizaciones sociales, gremios y militantes del peronismo, fue un reflejo del poder de convocatoria que Cristina aún conserva, a pesar de los reveses judiciales.

La Plaza de Mayo, escenario histórico de tantas batallas políticas, vibró con cánticos que recordaron los años de bonanza kirchnerista y con la esperanza de un retorno al poder. “Los he escuchado cantar, los he sentido cerca”, expresó la ex presidenta, quien no dudó en burlarse de la medida judicial que le impidió asomarse al balcón: “Dios, qué cachivaches que son”.

