Créditos para 0km en Banco Nación: como pedir el préstamo de hasta $100 millones

El Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó a mediados de julio una innovadora línea de financiamiento, +Autos con BNA, que está revolucionando el mercado automotor con un promedio de 300 ventas diarias. Este programa de créditos personales, disponible en unas 1.200 concesionarias de todo el país, captó un 90% de nuevos clientes, reflejando su atractivo para quienes buscan adquirir un vehículo de manera ágil y sin complicaciones.

La operatoria es completamente digital, eliminando la necesidad de trámites presenciales o documentación en papel. "El interesado solo debe presentarse con su DNI en una concesionaria adherida, donde el vendedor carga los datos del cliente y del vehículo. La validación biométrica y la aceptación de términos se realizan desde el celular, con respuesta inmediata y comprobante enviado por correo electrónico", explicaron desde el BNA.

Este proceso, que no requiere ser cliente previo del banco, permite a los usuarios gestionar todo en el acto, desde la solicitud hasta la aprobación.

• Condiciones accesibles y flexibles

La línea está destinada a personas mayores de 18 años, incluyendo jubilados y pensionados, pero no a empresas o personas jurídicas. Los préstamos, en pesos, van desde $1.000.000 hasta $100.000.000, con un plazo de hasta 72 meses. La amortización sigue el sistema francés, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 38% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 45,37%.

El Costo Financiero Total (CFT) se sitúa en un 45,98% TNA y 57,02% TEA para un préstamo base de $1.000.000, considerando capital, intereses e IVA, aunque no incluye impuestos provinciales.

El crédito cubre hasta el 100% del valor del vehículo (incluido el IVA) para automóviles 0 km o usados de hasta 10 años de antigüedad, ya sean nacionales o importados, siempre que se adquieran en concesionarias asociadas. No financia gastos adicionales como patentamiento o seguros. La garantía es a sola firma, sin necesidad de prenda sobre el vehículo, lo que otorga mayor libertad al comprador. Las cuotas se debitan automáticamente de una caja de ahorros, que los no clientes pueden abrir a través de la app BNA+.

• Un impulso al mercado automotor

"La agilidad y la seguridad son los pilares de esta iniciativa. La digitalización permite completar el trámite en minutos, sin burocracias, y con plazos flexibles que se adaptan a las necesidades del usuario", destacaron desde el banco.

La posibilidad de cancelación anticipada, total o parcial, agrega versatilidad, aunque puede implicar un costo adicional. Los tiempos de entrega del vehículo dependen de la concesionaria, ya que el banco no interviene en esa etapa.

El programa generó un impacto significativo: el 90% de las operaciones corresponde a nuevos clientes, y las 300 ventas diarias reflejan la alta demanda. "Esta línea no solo estimula el mercado automotor, sino que también acerca a nuevos usuarios a los servicios del Banco Nación, con condiciones competitivas y un proceso innovador”, afirmaron desde la entidad.

• Cómo acceder al crédito

Para solicitar el préstamo, basta con acudir a una concesionaria adherida con el DNI, conocer la oferta y completar la gestión digitalmente. La aprobación es inmediata, y el usuario recibe notificación instantánea. El BNA subraya que el programa está diseñado para usuarios particulares, excluyendo a personas jurídicas, y busca ofrecer una alternativa segura, ágil y moderna para la compra de vehículos.

Con esta iniciativa, el Banco Nación busca consolidar su rol como "motor del mercado automotor", combinando tecnología, accesibilidad y condiciones competitivas para facilitar el acceso a vehículos en todo el país.

Los interesados pueden acercarse a las concesionarias adheridas o consultar en la web del banco.

