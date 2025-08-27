Córdoba presentó tres nuevos distritos policiales y judiciales en la Capital

En el marco del Plan de Gestión Territorial de Seguridad y Justicia, el Gobierno provincial puso en marcha este martes tres nuevos distritos policiales y judiciales en la ciudad de Córdoba. Se trata de los Distritos 2, 11 y 19, que en conjunto abarcan 79 barrios de la Capital.

Con estas incorporaciones ya son seis las circunscripciones en funcionamiento, de un total de 27 que contempla el programa, y que buscan unificar los límites jurisdiccionales de fiscalías, comisarías, unidades judiciales y CAP.

El objetivo es agilizar las investigaciones penales y ofrecer un acceso más directo al servicio de Justicia, acercando la tarea de fiscales y fuerzas de seguridad al territorio donde ocurren los hechos.

Durante la presentación, el fiscal General Juan Manuel Delgado destacó: “Este plan nace con un propósito claro, que es transformar la manera en que organizamos la persecución penal. No se trata solo de revisar estructuras sino de dar un salto cualitativo en la forma de trabajar”.

Delgado también valoró el acompañamiento de los tres poderes del Estado para avanzar en el rediseño territorial: “Seguiremos trabajando con responsabilidad, diálogo y visión de futuro para que Córdoba cuente con una Justicia y una seguridad a la altura que su ciudadanía merece”.

Por su parte, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, aseguró: “Como dice el gobernador Llaryora, sin seguridad no hay paz social y sin paz social no hay progreso posible. Esto le va a mejorar la vida a los cordobeses porque habrá responsables claros en cada distrito, con fiscales y equipos de trabajo en el territorio”.

En tanto, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, remarcó que el plan es parte de una “fuerte decisión política de dotar de territorialidad a la prevención, persecución y combate del delito”, acompañado de una inversión histórica en infraestructura y equipamiento.

La implementación de los distritos implicó una reorganización de límites jurisdiccionales para que en cada zona confluyan fiscalías, unidades judiciales y comisarías bajo un esquema coordinado.

Entre los beneficios se destacan: Fiscales presentes en el territorio donde suceden los hechos.

Comisarías y unidades judiciales fortalecidas.

Trabajo interinstitucional entre Policía y Ministerio Público Fiscal.

Asesoramiento directo a las víctimas.

Los barrios y autoridades de cada distrito

Distrito 2: comprende zonas como Parque Chateau Carreras, Valle Escondido, Villa Alberdi y Guarnición Militar Córdoba, entre otros. El fiscal designado es Horacio Vázquez.

Distrito 11: incluye sectores como Inaudi, Jockey, Nuestro Hogar III, Villa Eucarística y Las Cañitas. El fiscal a cargo es José Alberto Mana.

Distrito 19: abarca barrios como Alto Alberdi, San Rafael, Los Plátanos, Ameghino Norte y Residencial San Roque. La fiscal designada es Andrea Martín Artese.

El lanzamiento contó con la participación de autoridades judiciales, legislativas y de seguridad, entre ellos el presidente del Consejo de Planificación Estratégica José Emilio Graglia, la vice presidenta provisoria de la Legislatura Nadia Fernández, y vocales del Tribunal Superior de Justicia, además de fiscales de instrucción y jefes policiales.