En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Dep. Morón vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

El Gobierno acordó con los controladores aéreos y levantaron el paro

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) acordaron un incremento salarial del 14% en tramos.

27/08/2025 | 20:22Redacción Cadena 3

FOTO: Acuerdo que normaliza el transporte aéreo

El Gobierno anunció esta noche que alcanzó un acuerdo con los controladores aéreos, lo que pone fin a la medida de fuerza escalonada que afectaba el transporte aéreo

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) acordaron un incremento salarial del 14% en tramos, evitando el paro previsto para el sábado. Fuentes oficiales indicaron que la resolución sigue a días de interrupciones que impactaron a miles de pasajeros

El martes, 15.000 viajeros de Aerolíneas Argentinas se vieron afectados, con un costo estimado de entre 1,5 y 2 millones de dólares para la empresa. El domingo, la cifra alcanzó los 19.000 pasajeros entre las principales aerolíneas, especialmente en rutas de cabotaje.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Esta mañana, Atepsa suspendió el paro planeado para jueves tras una nueva reunión de conciliación convocada por la Secretaría de Trabajo, tras tres días de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos. El acuerdo busca normalizar las operaciones aéreas tras el caos generado. 

Lectura rápida

¿Qué acuerdo alcanzó el Gobierno? Se alcanzó un acuerdo con los controladores aéreos para poner fin a una medida de fuerza que afectaba el transporte aéreo.

¿Quiénes firmaron el acuerdo? El acuerdo fue firmado entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).

¿Cuándo se anunció el acuerdo? El acuerdo fue anunciado esta noche, evitando un paro previsto para el sábado.

¿Dónde se registraron las interrupciones? Las interrupciones afectaron el transporte aéreo en Argentina, impactando a miles de pasajeros.

¿Por qué se llegó a este acuerdo? Se llegó a este acuerdo para normalizar las operaciones aéreas tras días de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho