El Gobierno acordó con los controladores aéreos y levantaron el paro
La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) acordaron un incremento salarial del 14% en tramos.
27/08/2025 | 20:22Redacción Cadena 3
FOTO: Acuerdo que normaliza el transporte aéreo
El Gobierno anunció esta noche que alcanzó un acuerdo con los controladores aéreos, lo que pone fin a la medida de fuerza escalonada que afectaba el transporte aéreo.
La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) acordaron un incremento salarial del 14% en tramos, evitando el paro previsto para el sábado. Fuentes oficiales indicaron que la resolución sigue a días de interrupciones que impactaron a miles de pasajeros.
El martes, 15.000 viajeros de Aerolíneas Argentinas se vieron afectados, con un costo estimado de entre 1,5 y 2 millones de dólares para la empresa. El domingo, la cifra alcanzó los 19.000 pasajeros entre las principales aerolíneas, especialmente en rutas de cabotaje.
Comunicado oficial. pic.twitter.com/M68iPcbv2k— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) August 27, 2025
Esta mañana, Atepsa suspendió el paro planeado para jueves tras una nueva reunión de conciliación convocada por la Secretaría de Trabajo, tras tres días de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos. El acuerdo busca normalizar las operaciones aéreas tras el caos generado.
Lectura rápida
¿Qué acuerdo alcanzó el Gobierno? Se alcanzó un acuerdo con los controladores aéreos para poner fin a una medida de fuerza que afectaba el transporte aéreo.
¿Quiénes firmaron el acuerdo? El acuerdo fue firmado entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).
¿Cuándo se anunció el acuerdo? El acuerdo fue anunciado esta noche, evitando un paro previsto para el sábado.
¿Dónde se registraron las interrupciones? Las interrupciones afectaron el transporte aéreo en Argentina, impactando a miles de pasajeros.
¿Por qué se llegó a este acuerdo? Se llegó a este acuerdo para normalizar las operaciones aéreas tras días de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.