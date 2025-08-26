Convención: hay cronograma de sesiones y asoma la reelección del gobernador

FOTO: Pullaro en la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe.

La Comisión de Labor Parlamentaria de la Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe definió el cronograma de sesiones para el tratamiento de los dictámenes parciales elaborados por las distintas comisiones temáticas.

Esta semana se prevén sesiones para el miércoles 27 y el viernes 29 de agosto, donde se debatirán los bloques correspondientes al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y el Funcionamiento del Estado.

Durante estas jornadas se pondrán a consideración los textos preliminares de los nuevos artículos que integrarán la futura Constitución Provincial. Una vez aprobados por el pleno, dichos textos volverán a la Comisión Redactora, encargada de su organización y armonización dentro del cuerpo definitivo de la Carta Magna.

El cronograma aprobado establece el siguiente orden de tratamiento:

Miércoles 27 de agosto: Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

Viernes 29 de agosto: Funcionamiento del Estado.

Lunes 1 de septiembre: Régimen Municipal.

Miércoles 3 de septiembre: Poder Judicial y otros Organismos.

Viernes 5 de septiembre: Declaraciones, Derechos y Garantías.

Martes 9 y miércoles 10 de septiembre: Sesión final.

Todas las sesiones comenzarán a las 14, precedidas por la reunión de Labor Parlamentaria a las 12, donde se definirá la dinámica organizativa de cada jornada.

Con este esquema, la Convención Reformadora ingresa en una fase clave de su trabajo institucional, centrada en el debate y la consolidación de los textos que darán forma a la nueva Constitución provincial.

Sin embargo, uno de los puntos que ya genera mayor expectativa es una cláusula transitoria incluida en los dictámenes del bloque Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, que podría habilitar la reelección del actual gobernador Maximiliano Pullaro, algo que hasta el momento no está permitido por la Constitución vigente.

Esta posibilidad ha concentrado la atención dentro y fuera del ámbito legislativo, anticipando un debate que promete ser uno de los más relevantes de toda la reforma.

Redacción, en marcha

Asimismo, este martes la Comisión Redactora elevó al pleno de la Convención sus primeros tres dictámenes parciales de mayoría, sobre el articulado trabajado en la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

El primer dictamen se refiere a la Sección “Poder Ejecutivo”, en los artículos 64, 72 y 73; y a la Sección Sexta “Juicio Político”, en su artículo 98. El segundo, a la Sección “Poder Legislativo”, en los artículos 32, 33, 34, 37, 38, 40, 51, 54, 55, 56, 58 y 61. El tercer y último texto es sobre el dictamen de cláusulas transitorias que competen a los artículos tratados en estos dictámenes.

Fueron presentados tres dictámenes de mayoría, firmados por Unidos, Frentes de la Esperanza, Más para Santa Fe (parcialmente) y Activemos (parcialmente); y cinco dictámenes por minoría: tres correspondientes a La Libertad Avanza; uno parcial de Activemos y otro parcial de Más para Santa Fe.

Los textos serán considerados este miércoles en la sesión de la Convención Reformadora.