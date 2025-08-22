Reforma Santa Fe: cuestionan el avance del Ejecutivo sobre el Poder Judicial

La Coalición Cívica-ARI cuestionó con dureza el dictamen del oficialismo en la Comisión de Justicia de la Convención Reformadora de Santa Fe, al que acusaron de implicar un “control político” sobre el Poder Judicial y una “violación del sistema republicano”.

Según expresaron en un comunicado firmado por Lucila Lehmann (convencional constituyente), Elisa Carrió (ex convencional de 1994) y Maximiliano Ferraro (presidente del partido), la propuesta impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro plantea la creación de un Consejo de la Magistratura bajo la órbita del Poder Ejecutivo, además de la designación de jueces de la Corte provincial sin necesidad de mayorías calificadas.

Para los referentes opositores, el verdadero objetivo del mandatario es “la hiperconcentración del poder y el sometimiento completo de la Justicia”. En ese sentido, advirtieron que la iniciativa constituye una “flagrante violación del artículo 5 de la Constitución Nacional” y un “abuso del poder constituyente local” que vulnera la supremacía del derecho federal.

Finalmente, los firmantes anticiparon que harán “expresa reserva de accionar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación” para impedir lo que consideran una “peligrosa suma del poder público” en Santa Fe.