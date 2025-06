Carrió aseguró que la condena de Cristina Kirchner no es “indultable”

FOTO: “Los delitos que son imprescriptibles, son no indultables”, afirmó "Lilita".

La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo este martes que el delito de corrupción por el cual fue condenada la ex presidenta Cristina Kirchner es “imprescriptible” y, por lo tanto, “no indultable”.

“Los delitos que son imprescriptibles, son no indultables”, sostuvo la ex diputada nacional en su cuenta de la red social X.

/Inicio Código Embebido/

Los delitos que son imprescriptibles, son no indultables -Leading Case Fallo Miralles de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. La misma integrada por el Dr. Leopoldo Schiffrin a quién le brindo un homenaje. Exiliado en Alemania y Venezuela durante la… — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) June 17, 2025

/Fin Código Embebido/

Para apuntalar su afirmación, Carrió invocó el fallo “Miralles” que emitió la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata el 6 de octubre del 2016, y que según ella se convirtió en un “leading case” que sentó doctrina jurídica al definir a los delitos de corrupción como “imprescriptibles”.

La referente de la Coalición Cívica recordó que el tribunal estuvo integrado por el fallecido ex juez camarista Leopoldo Schiffrin, a quien elogió por su tarea y le rindió “homenaje”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Exiliado en Alemania y Venezuela durante la dictadura e injustamente renunciado en época de (Mauricio) Macri y declarado ciudadano ilustre post mortem de la provincia de Buenos Aires. Por ello, nadie puede invocar amiguismo alguno”, cerró.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 dispuso hoy la prisión domiciliaria para la ex presidenta Cristina Kirchner desde el día de la fecha y aceptó el domicilio de San José 1111, en el barrio de Constitución, para el cumplimiento de la pena por la causa Vialidad, con lo cual la ex mandataria no deberá presentarse mañana en Comodoro Py.