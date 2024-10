Bullrich defendió su política de seguridad y tuvo un durísimo cruce con Moreau

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió este martes en la Cámara de Diputados la orientación de las políticas públicas de la cartera a su cargo, así como el presupuesto asignado a esa área para el año próximo, en medio de fuertes cruces con la oposición.

En la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, la funcionaria aseguró que no llegó al cargo para "dejar las cosas como estaban" y sostuvo que está impulsando "un cambio de paradigma" y de "principios" en torno a la seguridad pública.

"La seguridad se aplica en cada rincón del país, sin privilegios y siendo implacables contra el delito", resaltó la ministra, que hizo suyo el eslogan "El que las hace las paga".

"Nuestro eslogan es clarito: 'El que las hace las paga'. Es un principio que nos guía, nos coloca siempre en el lado de la sociedad, algo que se había olvidado en la seguridad, que tenía un debate en el marco de lo penal y que se olvidaba del principal objetivo de la seguridad, que es cuidar a la ciudadanía y estar siempre del lado de las víctimas y no de los delincuentes", amplió.

Bullrich remarcó que las prioridades ordenadoras del accionar de su cartera son "la preservación de la vida, del orden urbano y el orden rural en todo el territorio de la Nación".

"Ni un milímetro del territorio en mano de organizaciones criminales que suplantan el Estado de derecho", advirtió la funcionaria, que dijo que el eje rector de la política pública es la "garantía del derecho al trabajo, la producción, a la vida y a la propiedad privada".

Según resaltó, desde su ministerio están "combatiendo a los criminales con toda la fuerza del Estado", porque "la impunidad nos hizo mucho daño".

"No vinimos a dejar las cosas como estaban. Nos mueven las ganas de ver a nuestra Argentina próspera y pujante", enfatizó y añadió que "sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad".

Bullrich se comprometió a seguir la senda de la "lucha inquebrantable contra la impunidad y el crimen organizado".

En tanto, destacó que su gestión en el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) es una continuidad del proceso que encabezó desde el mismo cargo durante el gobierno de Cambiemos, entre 2015 y 2019.

La jefa de Seguridad lamentó que, al asumir este nuevo desafío bajo la presidencia de Javier Milei, se encontró "con muchos planes desmantelados y muchos retrocesos en materia de seguridad".

Duro cruce

Los diputados de la oposición le señalaron su presunto pasado "montonero" y la catalogaron como "asesina de bebés", en alusión a la acusación de que ella "ponía bombas en jardines de infantes" durante los años '70.

La diputada de Unión por la Paria (UxP), Lorena Pokoik, gritó desde el fondo que la política de la ministra era establecer un "Estado de sitio" y puso como ejemplo que legisladores nacionales sufrieron la violencia policial en carne propia, cuando fueron atacados por uniformados policiales en manifestaciones frente al Congreso.

"Los diputados no tienen coronita. Si se ponen delante (de cortes de calle), van a sufrir las mismas consecuencias", amenazó Bullrich al defender el plan de inversión pública para seguridad en la comisión de Presupuesto y Hacienda.

A partir de ese momento, el clima se puso tenso y se armó un remolino de acusaciones cruzadas: las más enardecidas fueron la kirchneristas Pokoik y la izquierdista Vanina Biasi.

"Vamos a seguir con esta política, porque es una política de devolverle libertad a los ciudadanos", redobló la apuesta la funcionaria, al hacer referencia al protocolo antipiquetes, con el que se logró disminuir la cantidad de cortes de calles y rutas.

Uno de los que se salió de la vaina fue el veterano diputado de UxP, Leopoldo Moreau, quien le reclamó a la ministra que se callara.

"¡Pará, flaco! ¡Callate vos, caradura!", le devolvió Bullrich y le lanzó: "¿Querés que te cuente de la plata de (Alfredo) Yabrán que cobraste vos acá, caradura?".

"Circo"



Porque una diputada le gritó "asesina de bebés" cuando Bullrich discutía con Leopoldo Moreau, al que la ministra había acusado de "cobrar plata de Yabrán".

En otro pasaje de su exposición, Bullrich aseveró que "la ley antimafia va a ser un antes y un después en el combate al narcotráfico".

"Cuando en un territorio de nuestro país mandan los narcos, no hay soberanía", consideró la ministra.

En este marco, precisó: "Hubo 9.256 kilos de cocaína incautadas, un 69,55 más que el año pasado. Hemos aprendido 18.247 personas en el sistema federal por infección a la ley 23.737, (lo cual) representa un 16% más comparado el mismo periodo del 2023 y hemos incrementado también en el mismo número los procedimientos".

"Estamos recuperando el control de Rosario y esto es fundamental. Estamos cumpliendo con la ley y la Constitución y hermanados con el Gobierno de Santa Fe", señaló.

En esta línea, Bullrich destacó: "EEsto ha sido una prioridad, porque nosotros estábamos convencidos de que, si Rosario se desencapsulaba, iba a llegar a San Francisco, Córdoba, Río Cuarto, a Rafaela, a San Nicolás, y se iba a esparcir por las distintas ciudades".

"Hemos logrado algo que nadie había pensado que iba a pasar en la ciudad de Rosario: las vacaciones de invierno más importantes de los últimos 20 años en términos comerciales, los fines de semana, Rosario lleno de gente. La gente ya lo sabe: una disminución del 65,03 por ciento interanual de los homicidios dolosos en toda la ciudad", afirmó.

Bullrich señaló que el aumento del presupuesto se utilizará en la renovación de "camionetas, patrulleros, motos, chalecos antibalas, pistolas o armamento".

También puntualizó que los recursos adicionales se destinarán a la "lucha contra el narcotráfico, la desarticulación de las bandas criminales incluyendo toda la cadena de comercialización desde que sale o que entra por la frontera o por donde sea".