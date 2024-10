Vetar o no vetar: la gran apuesta del Frente Popular de la Inflación

Adrián Simioni

Mañana vamos a ver cuántos pares son dos zapatos. La Cámara de Diputados va a decidir si rechaza o no el veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario. Si lo rechazan, chau veto. Porque en el Senado a la oposición le sobran los números para vetar la ley.

No es nada nuevo. Hubo 385 vetos desde 1983 –la mitad fueron totales- incluido el famoso de CFK al aumento a los jubilados cuando ella era presidenta. Menem es el que más lo usó. 195 vetos. De cada 10 leyes que sacaba el Congreso, una la vetaba. El segundo fue Ricardo Alfonsín. Néstor y Cristina, con todo el Congreso a favor, 36 vetos. Así que nada de rasgarse las vestiduras por un veto.

La ley de financiamiento universitario puso en blanco sobre negro quién es quién: del lado de Milei está casi todo el PRO y un par de radicales, incluido el diputado cordobés Luis Picat. Es el Partido del Ajuste Antiinflacionario, representante de los que pagan impuestos. Del otro está el Frente Popular Inflacionario, representante de los que viven de los impuestos. Allí están todos los kirchneristas, los peronistas no K, prácticamente todos los radicales, colonizados por el radicalismo porteño y bonaerense, y la izquierda. Están todos poroteando a esta hora.

Damos el ejemplo de Córdoba. El Frente Popular Inflacionario incluye a todos los radicales menos Luis Picat, liderados por el jefe de la bancada de la UCR, Rodrigo De Loredo. También por todos los diputados de Hacemos por Córdoba, que obedecen a Martín Llaryora, y los dos diputados K que aún no se sumaron al llaryorismo, y por Héctor Baldassi, del PRO. En el Partido del Ajuste Antiinflacionario están el radical Picat, los libertarios y Laura Rodríguez Machado, del PRO.

La votación es clave. El Frente Popular Inflacionario viene tirando periódicamente leyes para aniquilar el súperavit fiscal que logró Javier Milei, con el que apuesta a seguir bajando la inflación, que es el único capital electoral de Milei para las elecciones que vienen. El Frente Inflacionario sabe que su única chance electoral es que la inflación le estalle en las manos a Milei. Por eso intentaron hacer lo mismo con la ley de jubilaciones, subiéndolas más de lo que las aumentó Milei.

Todos tienen problemas. La conductora estratégica del Frente Inflacionario, Cristina Fernández, está metida en una pelea cada vez más dura para manejar el PJ. Su lugarteniente en el Frente Inflacionario, Martín Lousteau, aunque preside la UCR no pudo ganar ni las elecciones internas del radicalismo en Buenos Aires. Milei también tiene enormes problemas para manejar su bancada libertaria y para lograr el apoyo cada vez más inestable del PRO de Macri.

Los plazos son apremiantes. Porque estamos expectantes con la inflación. La Ciudad de Buenos Aires midió ayer una inflación del 4%, todavía muy alta. Pero los alimentos subieron “sólo” 2,2%. La consultora Orlando Ferreres midió en septiembre una inflación general de 3,2%, lo mismo que la Fundación Libertad y Progreso. Con el dólar en una lenta bajada, las expectativas de una megadevaluación brusca como la que había hace dos meses se ha calmado. El mercado parece no esperarla. La encuesta de consultoras y economistas que hace el Banco Central acaba de arrojar que, en promedio, todos esperan un dólar más bajo para fin de año y para el año que viene que el que esperaban hace un mes. En este contexto, el aleteo de cualquier mariposa impacta. Si sale el rechazo al veto, para muchos significará que Milei no tiene ya poder para sostener la reducción del gasto público y el superávit. Si el veto no sale, significará que el Frente Popular de la Inflación ha desperdiciado una de sus balas de mayor calibre.