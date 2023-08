Todos van de compras al Pato Bullrich

Adrián Simioni

Juntos por el Cambio todavía no logra reaccionar. La coalición sufrió la peor derrota anímica de las Paso. Los cambiemitas estaban convencidos de que ganaban. No fueron los únicos en no ver la ola Milei. Pero fueron los peor arrastrados por la ola. Todavía están lamiéndose los raspones contra la arena y los moretones contra las piedras.

Y mientras están ahí, atontados por el golpe, los demás han salido rápidamente de compras por el Pato Bullrich. Sergio Massa se ilusiona con captar a los moderados de Juntos por el Cambio, los votantes de Rodríguez Larreta, esos que creen que Mieli no está en condiciones de pasar un test preocupacional. Por eso dijo que, si llega a ganar, convocará a un gobierno de “unidad nacional con radicales y peronistas que hoy están en el PRO”. Massa mira las vidrieras a izquierda y derecha y por eso habló de “compartir el sueño de los que votaron a Grabois y Larreta”. Medio difícil. Es poco más que una ilusión la de Massa, pero al menos tiene un plan. Y tiene que qué ofrecer con todo el manejo del Estado nacional.

Del otro lado está Milei, que también va de compras al Pato Bullrich. Por lo pronto entró al negocio de pilchas de carpincho de Macri (¿ese es el negocio que tendría Macri en un shopping, no?) y, aprovechando las flores que le venía tirando Macri (que busca así que muchos votantes de Milei que antes votaron por él no se alejen de Juntos por el Cambio) dijo que, si llega a ser presidente va a nombrar a Macri como canciller, embajador plenipotenciario o algo por el estilo.

Bullrich no sabe cómo correr a los vándalos del Pato Bullrich. Para ella, más que clientes son saqueadores. Y tiene todo en riesgo. Tiene que recuperar los cientos de miles de votos que consideraba fieles y perdió en las capitales antiK del país, Córdoba y Mendoza. Tiene que asegurarse de que al menos un tercio de los 11 millones de argentinos que no fueron a votar en las Paso voten por ella y no por Massa o Milei en octubre, tiene que tener un discurso moderado para que no se le retoven los votantes de Rodríguez Larreta y tiene que tener otro discurso incendiario para que Milei no quede como el único opositor furioso contra la casta; en definitiva tiene que pelear al mismo tiempo contra el pasado con el que ya venía peleando y que representa Massa y contra el futuro, que hace dos semanas representaba ella y ahora representa Milei.

Es lo que pasa cuando tenés un shopping demasiado grande. Son demasiadas bocas de expendio para cuidar en un país repleto de mecheros.