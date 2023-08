Milei quiere romper lazos con Brasil y China: "Javier no entiende…"

El candidato a Presidente Javier Milei avisó que su intención es romper relaciones comerciales con Brasil y China, porque son países “comunistas”.

Consultado sobre esa iniciativa, Gustavo Segré, economista y consultor político, observó: “Javier no entiende que el Presidente es un inquilino del poder, tenés que pensar en políticas de Estado, no de gobierno. Bolsonaro se aguantó a Alberto Fernández y viceversa. No es necesario ser amigos, pero tenés que estar en contacto ”.

En Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Segré se enfocó en la visión rupturista de Milei e indicó: “Lo veo raro. Hay dos tipos de contactos que no podés romper, el primero es con quien te financia, el segundo es con quien te compra. Sería un suicidio comercialmente. Con Brasil podés romper diplomáticamente, pero está al lado, no te podés separar”.

“La ruptura del Mercosur es a través del Congreso, no solo por obra del Ejecutivo”, agregó luego, y en cuanto a las elecciones, opinó: “Votaron bronca”.

Por otro lado, comentó: “Hay una increíble capacidad intelectual de Javier, pero muchas veces la teoría debe vincularse con la práctica. Cuando él dice que no quiere hacer alianzas…con Juntos por el Cambio va a necesitar, tendrá que tener apoyo en las legislaturas”.

“Hoy necesitas unión, no disgregación política. Debe haber una política de alianzas para hacer reformas estructurales y no seguir cayendo”, cerró.