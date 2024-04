Como si fuera un golpe: el sindicato que para hoy para cancelar el Congreso

Adrián Simioni

En el país más extravagante del mundo, el sindicato con los sueldos más altos de la Argentina acaba de comenzar una huelga extorsiva por tiempo indeterminado para impedir que la Cámara de Diputados trate la ley Bases.

Se trata del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros, que empezó este lunes por la mañana a paralizar el 80% de los puertos del Paraná, por donde sale los granos, las harinas y los aceites argentinos, lo único que sirve para traer dólares al país.

La protesta coincide con el paro de 72 horas del Senasa, así que tampoco se podrán certificar las exportaciones. Ambos rechazan la muy tímida reforma laboral contenida en la ley Bases, pero sobre todo lo que más les importa: la restitución del Impuesto a las Ganancias, ahora llamado a los Ingresos. Los aceiteros cobran salarios promedio arriba de los dos millones de pesos. Alguien que cobra el primer sueldo de su vida parte de 1,24 millones de pesos. El piso de Ganancias está en 1,8 millones para un soltero sin hijos y en 2,2 millones para un casado con dos hijos. Y no quieren pagar.

El poder extorsivo de esta protesta es obvio: puede llevar a casi cero el ingreso de dólares, en un momento delicadísimo de la economía, en el que es vital terminar el cepo cambiario para que no se profundice la recesión. Los aceiteros están atentando hoy contra los ingresos de los millones de argentinos que no podrían ni soñar con sueldos de dos millones de pesos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

No es lo mismo, pero es parecido a un intento de golpe de Estado. Un sindicato en particular busca clausurar el Congreso, imponerse sobre los representantes que eligieron 35 millones de votantes.

Pocas veces se puede ver con tanta claridad la vocación antidemocrática de estas corporaciones crecidas al amparo de la legislación laboral semifascista de la Argentina. El jefe del sindicato dice públicamente que con esto quieren forzar a las aceiteras exportadoras a que hagan lobby para que a ellos no les cobren Ganancias.

Por supuesto que la Constitución Nacional garantiza el derecho a reclamar y a hacer huelga. Pero no para cualquier cosa. Primero, los aceiteros no están parando contra una cuestión particular, atinente a su trabajo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La ley del Congreso no es para ellos, es una ley general, para todos, para cualquiera. No es el caso, por ejemplo, de cuando el campo paralizó el país en 2008 contra una suba de retenciones que sólo el campo y nadie más tiene que pagar. E igual, aquel lockout recibió muchos cuestionamientos. Además, el campo paró no para que el Congreso no sesionara sino para que el Gobierno no clavara aquel impuestazo con una resolución, algo inconstitucional, dado que sólo el Congreso puede legislarlo.

Por otra parte, aquella vez los productores no coparon propiedades ajenas, como los aceiteros paralizando plantas que no les pertenecen.

Por último, los productores pagaron el costo de no vender sus productos, bancaron su protesta con su bolsillo, y eso le ponía un límite. Estos protogolpistas tienen financiada su protesta, porque seguirán cobrando cómodamente los sueldos más altos del país junto a los petroleros mientras ellos atentan contra la República y nadie les dice nada, gracias a que están abusando del derecho de huelga para algo que no tiene nada que ver con sus salarios y sus condiciones de trabajo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/