Geólogo advirtió que los anuncios rusos sobre petróleo son "especulativos"

Rusia recientemente confirmó al gobierno argentino el hallazgo de petróleo cerca de la Antártida. Sin embargo, según Patricio Marshall, geólogo e integrante de la Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros con más de 40 años de experiencia, este descubrimiento es una mera especulación.

Marshall explicó en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que "no hubo ninguna perforación, no hubo ningún pozo que haya descubierto petróleo”. “Lo que sí hubo son investigaciones del subsuelo que permiten especular con que haya los distintos elementos para acumulaciones de un hidrocarburo", continuó. Según el experto, se habla más bien sobre recursos y no reservas.

El especialista también se refirió al Tratado Antártico vigente desde 1959 y su protocolo adicional relacionado con los aspectos ambientales vencible en 2048. Sobre ese punto, Marshall señaló que "no todos los países signatarios reclaman territorio”, y destacó que “precisamente Rusia y Estados Unidos son dos que se reservaron pedir soberanía sobre algunos de los territorios".

En cuanto a las declaraciones rusas sobre el hallazgo petrolero antártico, Marshall consideró que "es un elemento de negociación para la próxima reunión que va a haber de integrantes y adherentes del Tratado Antártico". "Extraer petróleo sería bastante complicado, no imposible, pero seguramente si lo hubiera, sería muy costoso", subrayó.

"Si no hay una perforación, si no hay un pozo que compruebe fehacientemente la presencia de petróleo y unos subsiguientes estudios para saber la cantidad de petróleo que hubiera, es todo especulativo", concluyó.