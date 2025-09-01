Se roban 12 autos por hora: todo lo que está mal

Por Adrián Simioni

El robo de autos en Argentina se convierte en una preocupación creciente, con un promedio de 12 vehículos robados por hora. Nuestro compañero, el "Turco" Genesir, presentó un dato impresionante: el año pasado se robaron 109.000 vehículos. Este dato refleja el robo total, donde el fraude es más difícil de ocultar, a diferencia del robo parcial, que suele estar lleno de simulaciones, como el robo de cubiertas o baterías. En este contexto, es importante señalar que el robo total de autos es más confiable como cifra.

Desde 2020, el robo de autos ha aumentado un 150%. Durante la pandemia se reportaron 43.000 robos, pero la tendencia nunca se detuvo. En el último año, se vendieron 34.000 autos nuevos por mes, lo que significa que de cada cuatro autos comprados, uno es robado.

Aunque el cero kilómetro no es robado, el impacto es claro: se roban 9.000 autos mensuales. Este número representa una crisis que se traduce en un alto costo para todos, ya que los seguros automotores en Argentina son de los más caros del mundo. Todos pagamos por esta ola delictiva.

Además, existe un sistema registral que resulta costoso y burocrático. La obligatoriedad de colocar la patente en los vidrios y otros trámites generan una carga financiera que parece inútil, dado que uno de cada cuatro autos se roba. Estos datos son del año pasado, y aunque este año se percibe un aumento, no se tienen certezas de las cifras exactas. Sin embargo, la pregunta que surge es: ¿cómo es posible que no se pueda hacer nada al respecto?

La logística detrás del robo de autos es compleja. Con un cuarto de los autos que mueven las automotrices en circulación, es difícil no notar la presencia de estos vehículos robados. ¿Dónde están los camiones que transportan estos autos? ¿Dónde se almacenan las piezas? Las autopartistas poseen instalaciones enormes, lo que hace que la operación logística de este delito sea evidente. Sin embargo, parece que no se puede actuar sobre esto.

El panorama es desalentador. La ineficacia en la lucha contra el robo de autos es palpable. Cada día, uno de cada cuatro autos nuevos que circulan es robado. La situación se agrava en lugares como Gran Buenos Aires, la Capital Federal y Córdoba, donde el delito se ha atomizado y se ha vuelto más horizontal. Antes, había grandes ladrones organizados, pero hoy cualquiera roba un auto para obtener ganancias rápidas.

También hay que observar el daño psicológico que provoca esta inseguridad es profundo, especialmente en los niños que viven la experiencia del robo junto a sus padres. Este trauma puede marcar a una persona de por vida. Cada vez que escuchamos una moto detrás, el miedo se activa. Además, la violencia en estos robos se incrementa, con asaltos cada vez más violentos y un aumento en el uso de armas de fuego. La situación es dramática y se convierte en parte de nuestra vida cotidiana.

El robo de autos y motos se ha convertido en una industria que opera en células, con un amplio espectro de involucrados, desde quienes levantan los vehículos hasta quienes los trasladan a otras provincias. En barrios específicos de las grandes urbes, se conocen los lugares donde operan los reducidores de autos robados. Así que, por eso digo, todo lo que está mal. Vienen, ¿cuántas veces hablamos, Juan? De que toman cosas para hacerse, para estar en el estado que está. Absolutamente. Cualquiera se dispara un tiro y no importa. Es dramático, pero vivís así.