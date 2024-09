O votan la boleta o les hacemos la boleta

Adrián Simioni

Vamos a tener la gran oportunidad este jueves de ver qué hacen nuestros senadores en el Senado de la Nación con la famosa, la bendita boleta única de papel para ir a las elecciones.

Esto promete terminar, si logramos que se vote, con el clientelismo político, con las listas sábanas, con la manipulación dentro del cuarto electoral, y con gran parte del clientelismo. Digo, con esta cuestión de que todos tienen que tener fiscales porque los actos de corrupción y robo de boletas son tremendos en los cuartos electorales, violentando la democracia.

Además, está el gran negociado de imprimir boletas de papel para cada partido, en lugar de que haya boletas por cada partido, se hace una sola boleta que la imprime el Estado y listo. Nadie se la roba porque es la única forma que tenés de votar por el partido A, B, C, D, o el que sea.

¿Cómo viene la mano? Mirá, la "corpo" política de la Argentina ha hecho lo imposible. Hay dos cosas que le importan a la "corpo" política de la Argentina. Primero, no tener límites para gastar. Pueden contratar todo su ejército de militantes. Y la otra es que no le molesten todas las trampas que hacen siempre electorales, que les permite mantener y hacer necesario todo ese ejército de punteros que hay a lo largo y ancho de todo el país. Entonces este tema es crucial, la vienen esquivando como pueden, hacen todo lo posible.

¿Cómo viene este caso? Con mucho esfuerzo se logró que la Cámara de Diputados le diera media sanción a un proyecto el año pasado. Entró al Senado, y en el Senado viene amenazando con votarla desde enero. Le hicieron dictámenes, dictámenes que eran contradictorios entre sí, que no se sabía cuál era la mayoría.

El gobierno estuvo dispuesto a negociar, le metieron cambios al proyecto, con lo cual si se vota, tiene que volver a diputados. Cambios que van a decir "no me jodas", porque no querés que esté ese casillerito, que esté el otro casillero. Vamos a lo importante, y es que se termine el negocio de las boletas múltiples, votemos de esto una buena vez.

Le han buscado la vuelta, ¿por qué? Porque si no se vota antes de noviembre, fuimos. Se cae. Porque el año que viene, año electoral, no se pueden tratar estos proyectos. No da la logística, la organización de las elecciones tiene que saber cómo van a ser las elecciones varios meses antes, si no es imposible ponerla en marcha. Entonces, tiene que salir ahora, este jueves, para que vuelva a diputados, y los diputados le den el aval, o insistan con lo que ellos habían votado en un primer momento, para que salga esta boleta.

Se están haciendo muchos los osos. Hay senadores radicales de Corrientes, algunos senadores de Río Negro. Por supuesto, todo el kirchnerismo está en contra, pero después, todos los otros que han hablado siempre maravillas de la boleta única, son quienes le están poniendo estos peros. Nadie sabe cuáles son los números. Para colmo, como es un tema electoral, en el Senado vos necesitás la mayoría de los senadores que estén presentes. Necesitás la mayoría de todos los senadores del cuerpo, que son 37. El último recuento de votos daba que están 36 a 36. ¿Y sabes qué pasa si son 36 a 36 de empate? La vicepresidenta, Victoria Villarroel, no puede desempatar, porque es un tema electoral.

Así que va a estar para alquilar balcones, a ver si la "corpo" política hace de una buena vez lo que tiene que hacer, o si nos va a hacer comer como mínimo dos años más. Vamos a tener que votar en el 2025, elecciones legislativas, otra vez con este circazo de cantidad de listas electorales que se roban en el cuarto oscuro, y que hacen que gane el que es capaz de manipular más gente y el que es capaz de hacer mayores trampas en el cuarto electoral.