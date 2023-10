La ruta del dinero R

Adrián Simioni

En La Rioja están todos alborotados. Ayer, como ha sucedido en otras ocasiones, aterrizó un avión Hércules en el aeropuerto de La Rioja y, luego, una caravana de camiones de transporte de caudales salió del aeropuerto al centro de la ciudad, presuntamente al banco de La Rioja. Lo contó nuestro compañero en La Rioja, Eduardo German.

No es la primera vez que pasa. En mayo, por ejemplo, en la previa a las elecciones provinciales, también un Hércules seguido de camiones de caudales que terminaron en el Nuevo Banco La Rioja alborotó a los riojanos.

La verdad, es que no debería sorprender a nadie. La Rioja produce pocos bienes y servicios. Cada vez menos. El empleo estatal en las provincias y los municipios crece cada vez más mientras la economía privada se achica. Entre los dos últimos censos agropecuarios, las hectáreas explotadas para el agro y la ganadería se redujeron en un sexto, por dar un ejemplo.

Así que todos los meses van para La Rioja alimentos, energía, autos, materiales de la construcción producidos en el resto del país, pero los riojanos no tienen muchas cosas para vender, para dar a cambio de esos bienes, para intercambiar. La Rioja es, exagerando, como si fuera una base de la Antártida. Y no es la única provincia. Hay que llevarle siempre las provisiones.

¿Qué da entonces a cambio La Rioja a sus proveedores? Billetes. Así que los billetes van abandonando todos los días la economía riojana. Van a las provincias donde se producen los alimentos, la energía, los autos, etc. Es como si pusiéramos un sistema de bicis gratuitas que van desde el cerro a la playa de una ciudad. Serían más los que las usan en bajada que en subida y se amontonarían en la playa. Cada tanto, un camión debería subir todas las bicis. Es lo que pasa con los pesos. Se van de La Rioja y terminan amontonados en el resto del país.

¿Pero de dónde sacan los billetes? ¿Emiten pesos? No. Los billetes vienen de la Nación, de la coparticipación y fondos arbitrarios que manda la Nación. A otros gobiernos provinciales la Nación también les envía la coparticipación, pero no hace falta que les envíe dinero físico. El dinero está allí, circula, va y viene, los mendocinos compran trigo bonaerense y lo pagan en pesos y venden vino en Buenos Aires y lo cobran en pesos. Mendoza no se vacía de pesos y no necesita que vaya un Hércules de vez en cuando a llenar los cajeros. Siempre está más o menos la misma cantidad de pesos allí.

En La Rioja y otras provincias, no. El aterrizaje del Hércules es la expresión gráfica de que hay provincias enteras que no pueden mantenerse a sí mismas, que si fueran un país independiente tendría que cerrar, bajar las persianas, y sus habitantes emigrar. El GPS del Hércules marca la geografía brutal de una sociedad que se acostumbró al subsidio y ya no sabe ni pretende dar nada a cambio de lo que recibe.

