Las imposturas de Massa, el playero

Adrián Simioni

Massa deforma la realidad a toda velocidad. Sus medias verdades, sus manipulaciones, sus imposturas van mucho más rápido que la capacidad de la sociedad para revisarlas. El desabastecimiento de nafta lo deja expuesto.

Primero, su acusación de que, si llega a gobernar Milei, el precio de la nafta saltaría a 680 pesos, lo que implicaría un aumento de 174%. La verdad, le dio un ataque de modestia a Massa: desde que es ministro la súper de YPF saltó 106% y la premium 116%. Lo de Milei es un pronóstico. Lo de Massa un hecho.

Segundo, Massa posó de hombre fuerte con su amenaza a las petroleras de que, si para el martes no normalizan el abastecimiento, no les permitirá exportar crudo. Todo chamuyo. Argentina produce crudos pesados. Para refinar necesita mezclarlo con crudos livianos, qué importa. Quedarse con el crudo pesado que exporta no permitiría refinar más. Es más: el propio Massa lanzó hace exactamente un mes un plan más para incentivar la exportación de crudo. Les permitió a las petroleras que el 25% de los dólares que traigan puedan liquidarlo como contado con liqui y no al dólar oficial. Argentina está desesperada por dólares y por eso les dio ese privilegio a las petroleras para que exporten. Ahora las amenaza como patrón de estancia con prohibirles exportar. Después el psicótico es Milei.

Tercera: presionó a las petroleras para que importen el gasoil y la nafta que faltan. Pero resulta que las petroleras no los importaron porque el Banco Central les ha negado los dólares para pagar. Contamos acá de cuatro barcos que estaban varados esperando descargar. Y tres de esos barcos no estaban contratados por una perversa petrolera privada sino por YPF, empresa que también hace lo que Massa le dijo. Massa se reprende, se manda al rincón a sí mismo.

Cuarto: el ministro dijo como Pancho por su casa el fin de semana que la producción de petróleo está en su récord histórico. No es así. Los datos del economista Nicolás Gadano muestran que en 2022 la producción estuvo un cuarto por debajo del récord en la década de 1990 y proyectan un 2023 aún por debajo de aquellas marcas.

El único récord que tiene Massa es el de imposturas por día. Es imbatible.

