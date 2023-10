Decime que votás por Massa o por Milei sin decir que votás por Massa o por Milei

Adrián Simioni

Ya no saben qué piruetas discursivas hacer. Muchos –no todos– los políticos que han quedado viudos luego de la primera vuelta porque sus candidatos a presidente no entraron al balotaje están complicados. Quieren o necesitan jugar sus fichas, volcarse por Milei o por Massa, pero no quieren o no pueden hacerlo de frente. Entonces buscan la manera de hacer campaña en forma disimulada, apelando a eufemismos, intentando decir sin decir que van a votar a uno u a otro.

El que fue más explícito, pero aún así no dijo con todas las letras por quién no va a votar, fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien anunció que va a hacer “todo lo que tenga que hacer para que Milei no sea presidente”. O sea: vas a votar por Massa, decilo, Morales.

En el otro rincón está el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Por razones internas, dio a entender que votará por Milei. Pero, igual que Morales, lo dijo sin decirlo: “No voy a ser neutral, no voy a votar en blanco, yo voto por el cambio”. Decilo, Valdés.

Hay mucho massista en el placard. Por ejemplo, el diputado nacional por la UCR y lobista de la Franja Morada en las universidades, cuyo bloque apoyó leyes de Massa a cambio de la creación de la universidad de Río Tercero, Emiliano Yacobitti, se negó a tomar partido público con un argumento curioso que hoy por hoy repiten muchos radicales: "La sociedad nos votó para ser oposición", dijo. Bueno, no, no es así. Los votantes que votaron por Juntos por el Cambio votaron para que Bullrich fuera presidenta, no oposición. Como perdieron, no queda otra que ser oposición. Pero los votaron para que gobernaran, no para ser opositores.

A Luis Juez le costó, pero luego de dar vueltas y asociar a Milei con la locura (dijo que usa un pastillero y que se “pone loco”), dijo que votará por Milei porque prefiere a ese desconocido que a Massa, al que calificó de “tipo peligroso”.

Por supuesto, no todos son campeones del eufemismos. Muchos políticos han dicho de frente march por quién votarán, otros aún no se definieron, otros prefieren no tomar partido, otros anunciaron que votarán en blanco. Y hasta hay una, Elisa Carrió, que anunció que no va a ir a votar (aunque por su edad todavía está obligada a hacerlo) desde una autopercibida superioridad moral: no irá a votar porque, dijo, la “cansó moralmente la sociedad”, un reproche a una sociedad que no le parecía tan inmoral cuando a ella le iba bien en una elección.

