Elogio a un Macri que se va

Adrián Simioni

Alguien tiene que remarcarlo, aunque no sea políticamente correcto. La presencia de Mauricio Macri en la firma del pacto de Mayo es para destacar.

Macri es, entre los líderes políticos de mayor peso en la Argentina, el que tiene prácticamente asegurado el fin de su carrera política. No más futuro. Nunca se sabe, pero es prácticamente imposible que pueda sobrevivir. Su camino se divide hoy en dos sendas que no tienen una tercera alternativa.

En una, a Milei le va bien. Si es eso llega a ser así, si el gobierno llega a sobrevivir con éxito el año y medio que falta para la elección de diputados, el futuro se termina para Macri. Su creación, el PRO, será un recuerdo, una sigla más que estará tal vez en una alianza de centro con radicales y peronistas no K, o una sigla más en un frente liderado por La Libertad Avanza. Y sus votantes, los de Macri, habrán migrado mayoritaria y definitivamente al mileísmo, siguiendo en todo caso a Patricia Bullrich, no a él. Macri no será uno de los dueños del éxito, por más que aquel martes tras la primera vuelta electoral presidencial del año pasado moviera rápidamente las fichas para juntar a Bullrich con Milei, dar una ayuda clave para que Milei ganara la segunda vuelta y encolumnar sin chistar a los diputados y senadores del PRO, el partido que él inventó, detrás de Milei. No importará tampoco que Macri haya expresado su apoyo a Milei al punto de dar a entender que él, cuando tuvo su oportunidad, debería haber hecho lo mismo que Milei.

En la otra senda, Milei fracasa. Le va mal. Su gobierno se incinera en la inflación o languidece en la recesión. No zafa. En ese caso, Macri tampoco tiene futuro. Menos todavía. Ahí sí será uno de los dos padres del fracaso. El otro será, por supuesto, Milei, que hoy se permite a veces tratar con sorna a Macri y hacerlo blanco de indirectas.

Ayer, ese político con los días contados, se subió de apuro a dos aviones para recorrer más de 11 mil kilómetros y llegar a Tucumán para ser el único expresidente elegido democráticamente en dar su respaldo a un acto simbólico. El otro ex que estuvo fue Adolfo Rodríguez Saá, que también honró la invitación, pero que no fue elegido por el pueblo sino por el Congreso. Ni Cristina Fernández, ni Alberto Fernández, los otros dos ex que fueron elegidos por el voto, tuvieron la hidalguía de asistir a un acto que consistía en firmar 10 puntos con los que ninguno de ellos podría estar en desacuerdo. Eduardo Duhalde, otro expresidente puesto por el Congreso que faltó a la cita, adujo compromisos internacionales. Su esposa, Chiche Duhalde, dio a entender que es porque se opone al Gobierno. Finalmente, aunque fue invitada, nadie esperaba que la expresidenta por voto popular María Estela Martínez de Perón, de 93 años de edad y residente en Madrid desde hace 43 años, asistiera al acto de Tucumán.

No importó nada de esto. A Macri lo mencionaron una sola vez dentro del largo listado de autoridades que enumeraron los locutores oficiales. Y lo dejaron afuera, destratado. Lejos de menoscabarlo, la situación lo enaltece. Este señor al que lo espera casi con certeza el vacío político hizo 11 mil kilómetros para estar allí. Y estuvo.